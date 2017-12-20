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Выход россиян из СЦКК ухудшит гуманитарную ситуацию на Донбассе – Тука

Среда, 20 декабря 2017, 07:46

Выход российских офицеров из совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на востоке Украины ухудшит гуманитарную ситуацию там.

Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Выход РФ из СЦКК приведет к ухудшению гуманитарной ситуации в Донбассе и направлен исключительно на то, чтобы заставить Украину легализовать "власти" ОРДЛО", – написал он в Twitter.

"Не получится!", – добавил Тука.

7 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российских офицеров в СЦКК на Донбассе поставили в "невыносимые условия".

14 декабря наблюдателям миссии ОБСЕ передали письмо от Минобороны РФ с сообщением о том, что Россия собирается отозвать с территории Украины офицеров своих вооруженных сил из СЦКК.

19 декабря российские офицеры из состава СЦКК вернулись в Россию.

Звучали предположения, что это свидетельствует о намерении России усугубить вооруженный конфликт. В частности, обострение на Донбассе не исключал спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер.

Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон – группа по контролю за соблюдением Минского протокола, в которую входят представители Украины и России. В частности, участники СЦКК договариваются о прекращении огня и помогают гарантировать безопасность миссии ОБСЕ.

Темы: ДонбассРосcияТука
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