Ризик зриву обміну заручниками дуже високий – Геращенко

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Середа, 20 грудня 2017, 10:22

Існує дуже високий ризик, що запланований на кінець року обмін заручниками з бойовиками ОРДЛО буде зірвано.

Про це заявила у середу, виступаючи з трибуни парламенту, учасник переговорів, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Чи є у нас шанс, що це (обмін заручниками – ред.) буде зірвано, хоча ми на фінішній прямій і повністю готові? Шанс є дуже великий!" – зазначила вона.

Доповнюється...

Теми: Донбас АТО ОРДЛО
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