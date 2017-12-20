Ризик зриву обміну заручниками дуже високий – Геращенко

Існує дуже високий ризик, що запланований на кінець року обмін заручниками з бойовиками ОРДЛО буде зірвано.

Про це заявила у середу, виступаючи з трибуни парламенту, учасник переговорів, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Чи є у нас шанс, що це (обмін заручниками – ред.) буде зірвано, хоча ми на фінішній прямій і повністю готові? Шанс є дуже великий!" – зазначила вона.

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