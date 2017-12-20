Ризик зриву обміну заручниками дуже високий – Геращенко

Існує дуже високий ризик, що запланований на кінець року обмін заручниками з бойовиками ОРДЛО буде зірвано.

Про це заявила у середу, виступаючи з трибуни парламенту, учасник переговорів, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Чи є у нас шанс, що це (обмін заручниками – ред.) буде зірвано, хоча ми на фінішній прямій і повністю готові? Шанс є дуже великий!" – зазначила вона.

При цьому, за її словами, бойовики готові звинуватити у зриві українську сторону.

Нардеп нагадала кінцевий строк обміну заручниками – до новорічних і різдвяних свят.

Як відомо, бойовики ОРДЛО надіслали до мінської групи додаткові списки людей, яких вимагають включити у перелік осіб на звільнення, що веде до зриву процесу обміну полоненими.

13 грудня Геращенко повідомила, що дата обміну заручниками поки не узгоджена, бо українська сторона не може силою відправити до окупованих територій Донбасу тих, хто не хоче туди повертатися.

Раніше повідомлялося, що запитувані ватажками ОРДЛО заручники не бажають повертатися на непідконтрольні Києву території Донбасу.

5 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі щодо Донбасу Мартін Сайдік заявив, що сторони конфлікту не визначилися з датою обміну утримуваних осіб.

Разом з тим, підкреслив він, сторони взяли на себе зобов'язання здійснити обмін утримуваних осіб до новорічних та різдвяних свят.

29 листопада на переговорах у Мінську сторони конфлікту на Донбасі домовились про формат обміну полоненими.

Євген Кізілов, УП