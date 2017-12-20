У Мінську сторони підтвердили намір обмінятись заручниками до свят

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Середа, 20 грудня 2017, 18:03

Тристороння контактна група у Мінську підтвердила плани сторін щодо обміну утримуваних осіб до Нового року.

Про це повідомила у Facebook 20 грудня речник представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Підтверджено прагнення виконати зобов'язання зі звільнення утримуваних осіб до різдвяних та новорічних свят у відповідності з домовленностями, яких було досягнуто раніше", - написала вона.

Оліфер додала, що гуманітарна підгрупа зібралася у скайп-режимі 18 грудня, робота зі звільнення заручників триває в режимі 24/7.

Раніше представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко заявила, що існує дуже високий ризик, що запланований на кінець року обмін заручниками з бойовиками ОРДЛО буде зірвано.

Як відомо, бойовики ОРДЛО надіслали до мінської групи додаткові списки людей, яких вимагають включити у перелік осіб на звільнення, що веде до зриву процесу обміну полоненими.

13 грудня Геращенко повідомила, що дата обміну заручниками поки не узгоджена, бо українська сторона не може силою відправити до окупованих територій Донбасу тих, хто не хоче туди повертатися.

Раніше повідомлялося, що запитувані ватажками ОРДЛО заручники не бажають повертатися на непідконтрольні Києву території Донбасу.

5 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі щодо Донбасу Мартін Сайдік заявив, що сторони конфлікту не визначилися з датою обміну утримуваних осіб.

Разом з тим, підкреслив він, сторони взяли на себе зобов'язання здійснити обмін утримуваних осіб до новорічних та різдвяних свят.

29 листопада на переговорах у Мінську сторони конфлікту на Донбасі домовились про формат обміну полоненими.

Україська правда
Теми: Мінські угоди полонені
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