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В Минске стороны подтвердили намерение обменяться заложниками к праздникам

Среда, 20 декабря 2017, 17:03

Трехсторонняя контактная группа в Минске подтвердила планы сторон по обмену удерживаемых лиц к Новому году.

Об этом сообщила в Facebook 20 декабря представитель представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Подтверждено стремление выполнить обязательства по освобождению удерживаемых лиц к рождественским и новогодним праздникам в соответствии с договоренности, которые были достигнуты ранее", - написала она.

Олифер добавила, что гуманитарная подгруппа собралась в скайп-режиме 18 декабря, работа по освобождению заложников продолжается в режиме 24/7.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко заявила, что существует очень высокий риск, который запланирован на конец года обмен заложниками с боевиками ОРДЛО будет сорван.

Как известно, боевики ОРДЛО направили в минскую группу дополнительные списки людей, которых требуют включить в перечень лиц на освобождение, что ведет к срыву процесса обмена пленными.

13 декабря Геращенко сообщила, что дата обмена заложниками пока не согласована, поскольку украинская сторона не может силой отправить на оккупированные территории Донбасса заложников, которые не хотят туда возвращаться.

Ранее сообщалось, что запрашиваемые главарями ОРДЛО заложники не желают возвращаться на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

5 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта не определились с датой обмена удерживаемых лиц.

Вместе с тем, подчеркнул он, стороны взяли на себя обязательства осуществить обмен удерживаемых лиц к новогодним и рождественским праздникам.

29 ноября на переговорах в Минске стороны конфликта на Донбассе договорились о формате обмена пленными.

Украинская правда

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Темы: Минские соглашенияпленные
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