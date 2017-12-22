Каськіву призначили суд. ГПУ не має пропозицій від нього про співпрацю

Підготовче засідання у справі за обвинуваченням екс-керівника Держагентства з інвестицій та управління національними проектами Владислава Каськіва призначено на 25 січня 2018 року.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі Печерського районного суду.

"Ухвалою від 20 грудня призначено підготовче засідання на 25 січня 2018 року", - повідомили УП у прес-службі.

Згідно з автоматичним розподілом призначено колегію суду. Головуючий суддя: Світлана Смик, судді-учасники Олеся Батрин та Ірина Литвинова.

Водночас у Генеральній прокуратурі заявляють, що ніколи не отримували жодних пропозицій про співпрацю від Каськіва, як він про це раніше заявляв.

Так на питання про те, що Каськів раніше заявив, що за час перебування у Панамі "протягом трьох років чотири рази письмово направляв листи із пропозиціями про співпрацю слідству", у відповіді ГПУ на запит Української правди вказали:

"Зазначені у запиті заяви Каськіва до Головного слідчого управління ГПУ не надходили".

Водночас ГПУ не надала відповіді на питання, чи робило слідство до передачі справи до суду пропозиції Каськіву про співпрацю.

На питання про те, чи контролює слідство перебування Каськіва на території України і чи є гарантії того, що той залишиться в Україні після ухвали суду, яка дає йому можливість виїжджати за кордон, в ГПУ зазначили:

"Контроль за покладеними на Каськіва обов'язками (зокрема виїзду ним за кордон), після направлення обвинувального акту до суду, здійснюється судом".

Справа Каськіва була передана до суду 14 грудня.

Каськіва обвинувачують у розкраданні державних коштів у 2012-2013 роках – 7,636 мільйонів гривень за укладеним договором про розміщення рекламних бордів з ТОВ "Глорія". За твердженням обвинувачення, борди так і не було встановлено, а проміжні акти про виконання робіт були підробленими.

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1 листопада 2017 року екс-голову Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва екстрадували з Панами.

Цього ж дня Печерський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави. Його звільнили в залі суду, впродовж 5 днів Каськів мав сплатити заставу 160 тисяч. Цю суму вніс юрист Віктор Єрмолаєв.

Крім того, зазначалося, що Каськів відшкодував державі ще до рішення суду майже 7,5 мільйонів гривень збитку.

Цю суму вніс батько екс-депутата Євгена Суслова, власник фермерського господарства Іван Суслов.

6 листопада ГПУ оскаржила рішення Печерського районного суду щодо Каськіва.

Каськіва було оголошено в розшук за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 КК (службова фальсифікація).