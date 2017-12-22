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Каськиву назначили суд. У ГПУ нет предложений от него о сотрудничестве

Пятница, 22 декабря 2017, 13:28

Подготовительное заседание по делу по обвинению экс-руководителя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива назначено на 25 января 2018 года.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Печерского районного суда.

"Постановлением от 20 декабря назначено подготовительное заседание на 25 января 2018 года", - сообщили УП в пресс-службе.

Согласно автоматическому распределению назначена коллегия суда. Председательствующий судья Светлана Смык, судьи-участники Олеся Батрин и Ирина Литвинова.

В то же время в Генеральной прокуратуре заявляют, что никогда не получали никаких предложений о сотрудничестве от Каськива, как он об этом ранее заявлял.

Так на вопрос о том, что Каськив ранее заявил, что за время пребывания в Панаме "в течение трех лет четыре раза письменно направлял письма с предложениями о сотрудничестве следствию", в ответе ГПУ на запрос "Украинской правды" отмечается:

"Указанные в запросе заявления Каськива в Главное следственное управление ГПУ не поступали".

 

В то же время ГПУ не предоставила ответ на вопрос, делало ли следствие до передачи дела в суд предложение Каськиву о сотрудничестве.

На вопрос о том, контролирует ли следствие пребывание Каськива на территории Украины и есть ли гарантии того, что он останется в Украине после решения суда, давшего ему возможность выезжать за границу, в ГПУ отметили:

"Контроль за возложенными на Каськива обязанностями (в частности его выезда за границу), после направления обвинительного акта в суд, осуществляется судом".
Дело Каськива было передано в суд 14 декабря.

Каськива обвиняют в хищении государственных средств в 2012-2013 годах - 7 636 000 гривен по заключенному договору о размещении рекламных бордов с ООО "Глория". По утверждению обвинения, борды так и не были установлены, а промежуточные акты о выполнении работ были поддельными.

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Как известно, 1 ноября 2017 года экс-главу Госкоминвестпроекта Владислава Каськива экстрадировали из Панамы.

В этот же день Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры избрал Каськиву меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. Его освободили в зале суда, в течение 5 дней Каськив должен был уплатить залог 160 тысяч грн. Эту сумму внес юрист Виктор Ермолаев.

Кроме того, отмечалось, что Каськив возместил государству еще до решения суда почти 7,5 млн гривен ущерба.

Эту сумму внес отец экс-депутата Евгения Суслова, владелец фермерского хозяйства Иван Суслов.

6 ноября ГПУ обжаловала решение Печерского районного суда в отношении Каськива.

Каськив был объявлен в розыск по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог).

Оксана Коваленко, УП

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Темы: КаськивсудГенпрокуратура
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