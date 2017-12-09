Під ІТТ, де тримають Саакашвілі, спокійно

Під ізолятором тимчасового тримання в Аскольдовому провулку, де утримують лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі - його прихильники, чергує поліція, станом на 9:30 ситуація спокійна.

Проїзд від станції метро "Арсенальна" до площі Слави перекрито машинами патрульної поліції, біля готелю "Салют" теж чергують близько 10 патрульних авто.

Проїзд від м.Арсельна до площі Слави перекрито Проїзд до ІТТ перекрито автобусом.

Біля готелю "Салют" чергує патрульна поліція. Усі фото - УП

Раніше кількість активістів під ІТТ була більшою і вони намагалися блокувати проїзд службового транспорту з провулку барикадами. Однак силовики швидко цьому завадили, розблокувавши проїзд. Наразі там стоїть кілька діжок, біля яких присутні гріються.

Вночі біля ІТТ між прихильниками Сааашвілі та силовиками сталися сутички через те, що вони хотіли розбити там намет.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, у наметовому містечку під ВР вранці у суботу обстановка також спокійна: люди розосереджені на території містечка. Біля кількох наметів складено цеглини, частину з яких розбито на половинки.

Також поблизу наметового містечка перебуває незначна кількість правоохоронців.

Як відомо, лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня у квартирі колишнього глави ГУНП Луганській області Юрія Покиньбороди.

Саакашвілі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку.

Як уточнила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, йому інкримінують порушення за ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували.

У ГПУ заявили, що слідчі дії із затриманим відбувалися за присутності його адвокатів. Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для Саакашвілі у вигляді домашнього арешту.

Сам Саакшвілі оголосив безстрокове голодування.

Як повідомив адвокат політика, суд з обрання запобіжного заходу Саакашвілі може відбутися в понеділок, 11 грудня. У цей день спливають 72 години, коли у відповідності з нормами КПК йому можуть обрати запобіжний захід.

Українська правда