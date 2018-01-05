Саакашвілі викликали на допит до СБУ 10 січня – адвокат

869 переглядів
П'ятниця, 5 січня 2018, 20:29

Лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі викликали на допит до Головного управління Служби безпеки України 10 січня.

Про це повідомив його адвокат Руслан Чорнолуцький, передає "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що Саакашвілі та його захисники готові прийти на допит за умови, що всі відповідні документи щодо виклику на допит оформлені належним чином і всі процедури відбуватимуться відповідно до законодавства.

Як відомо, Саакашвілі викликали в СБУ на допит в кінці грудня. Вперше він не зміг прийти в СБУ через проведення в той день засідання Апеляційного суду Києва з розгляду апеляції прокуратури на рішення Печерського райсуду Києва про відмову в домашній арешт політика.

Пізніше він відмовився йти на допит. Захист пояснив цю відмову тим, що Саакашвілі надійшли повістки про допит і про взяття зразків для експертизи, що, за твердженням захисника, незаконно.

У липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

8 грудня в Україні Саакашвілі затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

11 грудня у Печерському райсуді розглядали обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі. 

Суд відпустив екс-президента Грузії на час розслідування.

Прокуратура просила суд обрати запобіжний захід затриманому Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Апеляцію прокуратури на рішення Печерського райсуду Києва щодо обрання запобіжного заходу для Саакашвілі, яка мала розглядатись 22 грудня, перенесли спершу на 3 січня, а потім на 11 січня.

Теми: Саакашвілі СБУ допит
powered by lun.ua
По темі
Позов Саакашвілі до Порошенка щодо громадянства розглянуть 29 січня 5 січня 2018, 14:05
Адвокат: Рішення суду в Тбілісі не дозволяє екстрадицію Саакашвілі 5 січня 2018, 13:02
Саакашвілі заочно засудили до трьох років в'язниці 5 січня 2018, 10:12
Усі новини
Головні новини
Скандальний бестселер: у США опублікували книгу про хаос в адміністрації Трампа
Білорусь закриє генконсульство в Одесі
Поліція частково відтворила маршрут Ноздровської перед вбивством
"Екс-міністру", який працював на РФ, висунули підозру
Усі новини
психологія

6 ознак, що ви застрягли в рутині стосунків, і поради, як це виправити

посміхніться!

Зимовий смуток і як йому опиратися

рейтинг

ТОП-10 найпопулярніших фільмів 2017 року від IMDb