Підозрюваному у вбивстві Ноздровської оголосили про підозру

Затриманому підозрюваному у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської оголошено про підозру.

Про це ввечері 8 січня повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Слідчий Вишгородського відділу поліції оголосив підозру у вбивстві Ірини Ноздровської", - зазначив він.

При цьому Луценко додав, що працівники Нацполіції та прокуратури "змогли зробити свою справу в умовах штучно створеної, політизованої істерії, як зробили це у понад 2 тисячах проваджень по вбивствах минулого року".

Як відомо, ввечері 8 січня перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив про те, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської.

Джерела УП у правоохоронних органах підтвердили інформацію про те, що затриманий є родичем племінника судді Вишгородського району Дмитра Россошанського.

1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. За даними поліції та попередніми даними експертизи тіла, Ірина загинула від множинних колото-різаних ран.

Похорони Ноздровської відбудуться 9 січня, повідомила її донька Анастасія.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що до розкриття вбивства Ноздровскої будуть залучені кращі фахівці розшуку і кримінальної блоку.

Нацполіція відтворила маршрут від роботи до метро "Героїв Дніпра" Ноздровської та відпрацьовує 4 версії її вбивства. Також правоохоронці кажуть, що поки не мають жодного свідка.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестриСвітлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували і вона повідомляла про це поліцію.

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Українська правда