Грицак об обмене Сущенко: Мы делаем все возможное

Служба безопасности Украины прилагает усилия для возвращения журналиста "Укринформа" Романа Сущенко в Украину.

Об этом во вторник на брифинге заявил председатель СБУ Василий Грицак.

"Мы делаем все возможное, чтобы вернуть Сущенко на Родину", – сказал он.

Грицак напомнил, что служба внесла Сущенко в список по обмену заложниками.

"Мне сложно комментировать, что будет с Сущенко. Я могу сказать, что он внесен в списки, которые мы составляем в центре обмена заложников", – сказал он.

Как известно, 2 октября Парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" – разведчик.

В агентстве отмечают, что Роман был задержан в Москве в день прибытия и, в нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому.

Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.