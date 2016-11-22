Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Грицак об обмене Сущенко: Мы делаем все возможное

Вторник, 22 ноября 2016, 14:14

Служба безопасности Украины прилагает усилия для возвращения журналиста "Укринформа" Романа Сущенко в Украину.

Об этом во вторник на брифинге заявил председатель СБУ Василий Грицак.

"Мы делаем все возможное, чтобы вернуть Сущенко на Родину", – сказал он.

Грицак напомнил, что служба внесла Сущенко в список по обмену заложниками.

"Мне сложно комментировать, что будет с Сущенко. Я могу сказать, что он внесен в списки, которые мы составляем в центре обмена заложников", – сказал он.

Как известно, 2 октября Парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" – разведчик.

В агентстве отмечают, что Роман был задержан в Москве в день прибытия и, в нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому.

Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Темы: СущенкоГрицакСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
Сущенко
Экс-политзаключенный Кремля Сущенко будет баллотироваться в Раду от "ЕС"
Бывший политзаключенный Кремля стал зампредседателя Черкасского облсовета
Сущенко: Заключенные в российской колонии все понимают, здоровались "Добрый ранок"
Последние новости
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
Все новости...
Реклама: