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Грицак про обмін Сущенка: Ми робимо все можливе

Вівторок, 22 листопада 2016, 14:14

Служба безпеки України докладає зусиль для повернення журналіста "Укрінформа" Романа Сущенка в Україну.

Про це у вівторок на брифінгу заявив голова СБУ Василь Грицак.

"Ми робимо все можливе, щоб повернути Сущенка на Батьківщину", – сказав він.

Грицак нагадав, що служба внесла Сущенка в список щодо обміну заручниками.

"Мені складно коментувати, що буде з Сущенком. Я можу сказати, що він внесений у списки, які ми складаємо у центрі обміну заручників", – сказав він.

Як відомо, 2 жовтня паризький кореспондент агенції "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, був затриманий у Москві, де його звинуватили в шпигунстві.

У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником Головного управління розвідки.

Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

З вимогою звільнити Сущенка виступила низка міжнародних інституцій, зокрема Репортери без кордонів та уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович.

"Українська правда" у Threads

Теми: СущенкоГрицакСБУ
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