Комитет против снятия неприкосновенности с Новинского

Комитет Верховной Рады не получил достаточных сведений, которые доказывали бы причастность нардепа от "Оппоблока" Вадима Новинского к преступлениям, указанных в представлении ГПУ.



Такое решение озвучили на заседании комитета ВР во вторник, передает корреспондент УП.



"Комитет не получил достаточно сведений от генеральной прокуратуры для предоставления разрешения на привлечение к уголовной ответственности Новинского", - зачитал и.о. председателя комитета Павел Пинзеник заключение.



За такое решение проголосовало шесть членов комитета.



"Я сейчас подписываю этот вывод и направляю его председателю Верховной Рады и дальше председатель Верховной Рады решает, отправить представление на доработку, или вынести его в зал", - отметил Пинзеник.



Как известно, ранее Парубий намекал, что вынесет на голосование вопрос о снятии с Новинского депутатской неприкосновенности.



"Я не позволю затягивать это дело", - сказал Парубий.



"На этот раз я уверен, что Верховная Рада должна сказать свое слово и дать возможность правоохранительным органам определять есть или нет состава преступления", - добавил Парубий.



Регламентный комитет Верховной Рады на заседании 16 ноября отложил вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Новинского, который фигурирует в уголовном деле о давлении на церковь, потребовав дополнительных объяснений от ГПУ.

Луценко заявил, что считает "крышевание" по делу Новинского недопустимым. По данным УП, на решение комитета могли влиять лидеры БПП и "Народного фронта".

Новинский, в частности, обвиняется в содержании под стражей помощника покойного митрополита Владимира – архиепископа Драбинко с целью заставить Владимира отречься от престола.

Во вторник стало известно, что в этом деле также объявили подозрение Коряку, экс-президенту Виктору Януковичу и экс-главе МВД Виталию Захарченко.

О ходе прошлого заседания подробнее читайте в материале "Трагикомедия" Святые и грешники ", или "Неприкосновенный Новинский".

Роман Романюк, Александр Шумилин, УП