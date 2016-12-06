Комитет против снятия неприкосновенности с Новинского

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Вторник, 6 декабря 2016, 16:03

Комитет Верховной Рады не получил достаточных сведений, которые доказывали бы причастность нардепа от "Оппоблока" Вадима Новинского к преступлениям, указанных в представлении ГПУ.

Такое решение озвучили на заседании комитета ВР во вторник, передает корреспондент УП.

"Комитет не получил достаточно сведений от генеральной прокуратуры для предоставления разрешения на привлечение к уголовной ответственности Новинского", - зачитал и.о. председателя комитета Павел Пинзеник заключение.

За такое решение проголосовало шесть членов комитета.

"Я сейчас подписываю этот вывод и направляю его председателю Верховной Рады и дальше председатель Верховной Рады решает, отправить представление на доработку, или вынести его в зал", - отметил Пинзеник.

Как известно, ранее Парубий намекал, что вынесет на голосование вопрос о снятии с Новинского депутатской неприкосновенности.

"Я не позволю затягивать это дело", - сказал Парубий.

"На этот раз я уверен, что Верховная Рада должна сказать свое слово и дать возможность правоохранительным органам определять есть или нет состава преступления", - добавил Парубий.

Регламентный комитет Верховной Рады на заседании 16 ноября отложил вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Новинского, который фигурирует в уголовном деле о давлении на церковь, потребовав дополнительных объяснений от ГПУ.

Луценко заявил, что считает "крышевание" по делу Новинского недопустимым. По данным УП, на решение комитета могли влиять лидеры БПП и "Народного фронта".

Новинский, в частности, обвиняется в содержании под стражей помощника покойного митрополита Владимира – архиепископа Драбинко с целью заставить Владимира отречься от престола.

Во вторник стало известно, что в этом деле также объявили подозрение Коряку, экс-президенту Виктору Януковичу и экс-главе МВД Виталию Захарченко.

О ходе прошлого заседания подробнее читайте в материале "Трагикомедия" Святые и грешники ", или "Неприкосновенный Новинский".

Роман Романюк, Александр Шумилин, УП

Темы: Верховная Рада Новинский прокуратура
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Комментарии — 4
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IP: 37.229.144.---Ал Чак06.12.2016 18:07
Передивився відео- і не второпав: то був наш Генпрокурор, чи - зечара?
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IP: 46.219.222.---Andrey Hrab06.12.2016 18:02
Если Луцик не предоставит нормальных доказательств - по Новинскому - то дело будет проиграно.
Есть уже ДВА ПРЕЦЕДЕНТА с подобной преступной бездеятельностью ГПУ - Клюев и Мосийчук.
Один бежал, второй вернулся в ВР.
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IP: 37.229.144.---Ал Чак06.12.2016 17:46
Луценко спалився з власною упередженістю вже тоді, коли почав так пристрастно цікавитися ЦЕРКОВНИМИ СПРАВАМИ... ТА ще й МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ... :))

Зазіхає Юра на лаври сталинського обер-прокурора А.Я. Вишинського, та забуває, що той мав грунтовну, ще царську освіту...

Ну і не шоумену тягатися з високопрофесійною людиною - Татаровим. Як співав Висоцький : "Остается ... что же... только материться"....

Тому, чим довше він буде борсатися у власному...кхм... тим більше замарається.
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IP: 62.122.207.---Андрій Івасів06.12.2016 17:42
НУ? Є ще хтось проти того, що ця влад вже своє віджила?
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