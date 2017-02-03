Поспред Украины в ООН: Есть информация о подготовке эвакуации гражданских в Донецке

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Пятница, 3 февраля 2017, 00:01

Поспред Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что украинская сторона располагает информацией об эвакуации гражданских лиц в Донецке.

Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН в четверг.

"Есть информация об эвакуации гражданского населения в Донецке, которые мы считаем подготовкой к дальнейшим провокациям. То, как это произошло в августе 2008 года, когда Россия готовилась напасть на Грузию", - заявил Ельченко.

Он также призвал Россию прекратить поддерживать пророссийских боевиков на Донбассе, перестать поставлять им оружие, а также соблюдать Минские соглашения.

Ранее сообщалось, что в Донецке около 21:15 2 февраля прогремел мощный взрыв.

Как известно, в четверг вечером боевики обстреляли Авдеевку, снаряды прицельно легли в точки предоставления гуманитарной помощи населению. Есть погибшие.

Также боевики усилили обстрелы Марьинки и Красногоровки. Применяется тяжелое вооружение.

Ситуация в Авдеевке резко обострилась 29 января, однако 1 февраля боевики все же частично прекращали огонь согласно договоренностям о режиме "тишины".

Днем 1 февраля боевики нарушили "тишину" и обстреляли бригаду электромонтажников, из-за чего те не дошли метров 300 до места возможного разрыва ЛЭП.

2 февраля боевики сначала придерживались режима тишины, однако по состоянию на 11:40 Жербивский сообщил, что из-за обстрелов бригада электромонтажников не смогла выйти в район повреждения линий электропередач для восстановления электроснабжения в Авдеевке.

О положении дел в Авдеевке и о причинах обострения можно прочитать здесь.

Украинская правда

Темы: Донецк ООН Авдеевка
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