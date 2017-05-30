Дело Шеремета: СБУ показала приказ об увольнении Устименко

Служба Безопасности Украины показала указ об увольнении Игоря Устименко от 29 апреля 2014 года.

Соответствующий указ ведомство добавило к ответу на запрос народного депутата Сергея Лещенко.

"Согласно учету кадров Службы безопасности Украины Устименко Игорь Андреевич проходил военную службу в Службе безопасности Украины и занимал должность оперативного сотрудника", - говорится в ответе.

Указывается, что приказом председателя СБУ от 29.04.2014 № 874-ос Устименко освобожден от военной службы в запас СБУ.

Как известно, глава СБУ Василий Грицак 15 мая заявил, что Игорь Устименко не совершал никаких задач СБУ под зданием, где жил Павел Шеремет в ночь, когда была заложена взрывчатка в машину журналиста.



10 мая 2017 был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований "Слидство.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.



В фильме, в частности, говорится о том, что бывший или нынешний сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством Шеремета. Также Гнап заявил, что работники СБУ изъяли сервер с видео с камер наблюдения в одном из магазинов возле дома Павла и вернули его пустым.



МВД вызвало на допрос авторов фильма-расследования "Убийство Павла" и Игоря Устименко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

15 мая полиция допросила экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко.



Украинская правда