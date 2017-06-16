Миграционная служба умыла руки от гражданств Насирова
Государственной миграционной службе не известно о наличии иностранного гражданства у отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.
При этом она не намерена запрашивать такую информацию у других ведомств, говорится в ответе Миграционной службы на запрос "Українських новин".
"На сегодня Государственная миграционная службы не владеет официальной информацией про приобретении Насировым Р.М. иностранного гражданства", – сказано в нем.
Кроме того, Миграционная служба утверждает, что не намерена истребовать документы у других ведомств относительно гражданства Насирова.
"Государственная миграционная служба не имеет правовых оснований для обращения к уполномоченным органам касательно истребования информации (документов) о приобретении Насировым Р.М. гражданства иностранного государства", – заявило ведомство.
Миграционная служба добавила, что во многих государствах информация о гражданстве лица относится к сфере частной жизни и не подлежит обнародованию.
Также она сообщила, что не ведет учета лиц, получивших гражданство Украины, лиц, чье гражданство было прекращено, и лиц, получивших иностранное гражданство.
Как известно, посольство Великобритании в Украине подтвердила направление письма в Национальное антикоррупционное бюро о наличии у Насирова британского паспорта.
Ранее Миграционная служба проработала информацию о канадском гражданстве Андрея Артеменко и направила ее на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте, вследствие чего Петр Порошенко лишил его гражданства Украины, а Верховная Рада – депутатских полномочий. Он попросил суд признать противоправными действия ГПУ в отношении его гражданства.
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