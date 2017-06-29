Суд разрешил судить Януковича заочно

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Четверг, 29 июня 2017, 11:55
АПУ

Оболонский районный суд Киева принял решение о начале специального судебного производства в отношении экс-президента Виктора Януковича.

"Обвиняемый не только лично не прибыл в суд, но и не воспользовался возможностью участия в режиме видеоконференции", – отметил судья Владислав Девятко.

"Суд решил осуществлять специальное судебное разбирательство в отношении Виктора Федоровича Януковича. Постановление обжалованию не подлежит", – зачитал он.

Судья мотивировал свое решение тем, что Янукович умышленно избегает следствия, и является объявленным в международный розыск.

В свою очередь, адвокаты возмутились, что суд не учел их доводы. Защитник экс-президента Виталий Сердюк заявил возражение против действий суда.

После этого государственное обвинение начало зачитывать обвинительный акт в отношении Януковича.

Как известно, генеральный прокурор Юрий Луценко объявил подозрение Виктору Януковичу в государственной измене и пособничестве Российской Федерации в агрессии против Украины во время видеодопроса 28 ноября 2016 года.

14 декабря Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые находятся во владении Администрации президента России и в Совете Федерации РФ, чтобы ознакомиться с оригиналами письма Виктора Януковича к Владимиру Путину от 1 марта 2014 года с просьбой использовать Вооруженные силы РФ в Украине и дальнейших обращений.

17 января 2017 года Луценко сообщил, что Главная военная прокуратура получила от ООН официальную фотокопию заявления Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести российские войска в Украину.

20 января Печерский райсуд разрешил проводить заочное расследование в отношении Януковича по делу о госизмене Главной военной прокуратуре.

16 марта Верховная Рада приняла законопроект об осуществлении в разумные сроки специального предварительного расследования и судебного производства (заочно). 11 апреля президент Петр Порошенко подписал этот закон.

Роман Кравец, Алена Рощенко, УП

Темы: Янукович дело о госизмене суд
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