Суд разрешил судить Януковича заочно

Оболонский районный суд Киева принял решение о начале специального судебного производства в отношении экс-президента Виктора Януковича.



"Обвиняемый не только лично не прибыл в суд, но и не воспользовался возможностью участия в режиме видеоконференции", – отметил судья Владислав Девятко.



"Суд решил осуществлять специальное судебное разбирательство в отношении Виктора Федоровича Януковича. Постановление обжалованию не подлежит", – зачитал он.



Судья мотивировал свое решение тем, что Янукович умышленно избегает следствия, и является объявленным в международный розыск.



В свою очередь, адвокаты возмутились, что суд не учел их доводы. Защитник экс-президента Виталий Сердюк заявил возражение против действий суда.



После этого государственное обвинение начало зачитывать обвинительный акт в отношении Януковича.

Как известно, генеральный прокурор Юрий Луценко объявил подозрение Виктору Януковичу в государственной измене и пособничестве Российской Федерации в агрессии против Украины во время видеодопроса 28 ноября 2016 года.

14 декабря Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые находятся во владении Администрации президента России и в Совете Федерации РФ, чтобы ознакомиться с оригиналами письма Виктора Януковича к Владимиру Путину от 1 марта 2014 года с просьбой использовать Вооруженные силы РФ в Украине и дальнейших обращений.

17 января 2017 года Луценко сообщил, что Главная военная прокуратура получила от ООН официальную фотокопию заявления Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести российские войска в Украину.

20 января Печерский райсуд разрешил проводить заочное расследование в отношении Януковича по делу о госизмене Главной военной прокуратуре.

16 марта Верховная Рада приняла законопроект об осуществлении в разумные сроки специального предварительного расследования и судебного производства (заочно). 11 апреля президент Петр Порошенко подписал этот закон.

Роман Кравец, Алена Рощенко, УП