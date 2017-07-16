В ОРДО заявили, что приостановили расследование катастрофы МН17

Предварительное следствие по делу о крушении рейса МН17 малайзийского Boeing-777 на Донбассе приостановлено.

Об этом пишет российское агентство РИА Новости со ссылкой на данные "Генпрокуратуры ДНР".

"После окончания процедуры передачи (обломков Boeing 777 и личных вещей пассажиров - ред.), по результатам которой составлены соответствующие протоколы, предварительное следствие по уголовному делу приостановлено", - заявили в "ДНР".

Также там заявили, что уголовное дело по факту крушения Боинга в "ДНР" было открыто еще в день авиакатастрофы", а в ноябре 2014 года, сентябре и октябре 2015 года следователи передали экспертам из Нидерландов в присутствии наблюдателей ОБСЕ фрагменты Boeing и личные вещи его пассажиров, найденные на месте крушения.

Боевики также заявили, что полет МН17 находился в зоне ответственности украинских авиадиспетчеров и объективную картину произошедшего возможно восстановить только с учетом данных контроля, доступ к которым может обеспечить Украина.