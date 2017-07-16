В ОРДО заявили, что приостановили расследование катастрофы МН17

Предварительное следствие по делу о крушении рейса МН17 малайзийского Boeing-777 на Донбассе приостановлено.

Об этом пишет российское агентство РИА Новости со ссылкой на данные "Генпрокуратуры ДНР".

"После окончания процедуры передачи (обломков Boeing 777 и личных вещей пассажиров - ред.), по результатам которой составлены соответствующие протоколы, предварительное следствие по уголовному делу приостановлено", - заявили в "ДНР".

Также там заявили, что уголовное дело по факту крушения Боинга в "ДНР" было открыто еще в день авиакатастрофы", а в ноябре 2014 года, сентябре и октябре 2015 года следователи передали экспертам из Нидерландов в присутствии наблюдателей ОБСЕ фрагменты Boeing и личные вещи его пассажиров, найденные на месте крушения.

Боевики также заявили, что полет МН17 находился в зоне ответственности украинских авиадиспетчеров и объективную картину произошедшего возможно восстановить только с учетом данных контроля, доступ к которым может обеспечить Украина.

Как известно, страны, представители которых входят в Объединенную следственной группы, приняли совместное решение, что уголовный процесс по делу катастрофы рейса MH17 состоится в суде в Нидерландах.

В Объединенную следственной группы входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе 5 июня Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В РФ заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.

Малайзия надеется, что подозреваемые в катастрофе МН17 станут известны до конца года.

Австралия заявила, что судебное разбирательство по делу может проходить заочно и призвала Россию сотрудничать в вопросе судебного преследования лиц, причастных к катастрофе МН17.