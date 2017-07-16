В ОРДО заявили, що призупинили розслідування катастрофи МН17

Попереднє слідство у справі про катастрофу рейсу МН17 малайзійського Boeing-777 на Донбасі призупинено.

Про це пише російське агентство РІА Новости з посиланням на дані "Генпрокуратури ДНР".

"Після закінчення процедури передачі (уламків Boeing 777 і особистих речей пасажирів - ред.), за результатами якої складено відповідні протоколи, попереднє слідство у кримінальній справі призупинено", - заявили в "ДНР".

Також там заявили, що кримінальну справу за фактом аварії Боїнга в "ДНР" було відкрито ще в день авіакатастрофи", а у листопаді 2014 року, вересні та жовтні 2015 року слідчі передали експертам з Нідерландів в присутності спостерігачів ОБСЄ фрагменти Boeing і особисті речі його пасажирів, знайдені на місці катастрофи.

Бойовики також заявили, що політ МН17 перебував у зоні відповідальності українських авіадиспетчерів і об'єктивну картину події можливо відновити тільки з урахуванням даних контролю, доступ до яких може забезпечити Україна.

Як відомо, країни, представники яких входять до Об’єднаної слідчої групи, ухвалили спільне рішення, що кримінальний процес у справі катастрофи рейсу MH17 відбудеться в суді у Нідерландах.

До Об’єднаної слідчої групи входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, України та Нідерландів.

"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді 5 червня Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

В РФ заявили що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat.

Малайзія сподівається, що підозрювані у катастрофі МН17 стануть відомі до кінця року.

Австралія заявила, що судовий розгляд справи може відбуватися заочно та закликала Росію співпрацювати у питанні судового переслідування осіб, причетних до катастрофи МН17.