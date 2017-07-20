В Киеве проходит акция по чествованию памяти журналиста Пала Шеремета, которого убили ровно год назад.

Люди пришли на перекресток улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где 20 июля 2016 года взорвалась машина, в которой он ехал на работу.

Люди несут цветы и зажигают свечи.

В Киеве люди пришли почтить память Шеремета УП

На обочине установлен баннер с вопросом "Кто убил Павла?".

Хто вбив Павла?! Рівно рік тому Пал Героїча вбили(( відповідей досі немає pic.twitter.com/xuO9F4mejX — Oksana Kovalenko (@superumka) July 20, 2017



Посол США Мари Йованович также пришла положить цветы на место, где убили Шеремета.

Посол США возложила цветы на место, где убили Шеремета

На улице играет музыка, которую любил Шеремет.

Тут знову грає музика, яку він любив. І я знову думаю про Олену і цю вулицю, якою вона їздить — Nastya Stanko (@StankoNastya) July 20, 2017



Акция "Год без Павла" началась в 8 утра четверга.





На ней присутствуют друзья и коллеги Шеремета, а также неравнодушные люди.

#рікбезпавла — attending РікБезПавла - акція до річниці вбивства Павла Шеремета — Nataliya Gumenyuk (@ngumenyuk) July 20, 2017

Рік без Павла Шеремета. Акція пам'яті на місці вбивства журналіста. Пам'ятаємо! pic.twitter.com/C7yUbRicYh — ЦПК/Шабунін (@Shabunin) July 20, 2017

На акцию пришел и журналист Кристофер Миллер, который писал доклад Комитета защиты журналистов о состоянии дела об убийстве Шеремета.





Somber gathering of ~200 people at spot where journalist Pavel Sheremet was killed by car bomb year ago in central Kyiv. #WhoKilledSheremet pic.twitter.com/sao9RPboPl — Christopher Miller (@ChristopherJM) July 20, 2017

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева сказала: "Этой акцией мы хотим напомнить, что мы не забыли об этом убийстве. Оно должно быть расследовано".

Порядок охраняет несколько машин полиции. Не пускают машины на улицу Франко, потому что люди стоят на дороге, где убили Павла.





Участники акции планируют пройти шествием к зданиям Службы безопасности Украины, Администрации президента и Министерства внутренних дел.

На перекрестке, где произошел взрыв, люди оставили 365 свечей – за каждый день, прошедший без Павла Шеремета.

РікБезПавла - акція до річниці вбивства Павла Шеремета pic.twitter.com/XNfnywzbDK — РПР - RPR (@RPR_ua) July 20, 2017

На акции памяти Шеремета развевается и флаг Беларуси.

В Минске, где похоронен известный журналист, в четверг также планируется акция.

Как известно, Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Журналисты "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.



Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименкооказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. 15 мая Устименко допросили.

В полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.

Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследование убийства Шеремета не дало результатов – и предложил провести международное расследование. Там не исключают, что к убийству Шеремета могут быть причастны власти Беларуси, России и Украины.



Президент Петр Порошенко предложил включить международно признанного расследователя в украинскую следственную группу по делу Шеремета.

УП, дополнено