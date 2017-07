В Киеве люди пришли почтить память Шеремета

В Киеве проходит акция по чествованию памяти журналиста Пала Шеремета, которого убили ровно год назад.

Люди пришли на перекресток улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где 20 июля 2016 года взорвалась машина, в которой он ехал на работу.

Люди несут цветы и зажигают свечи.

На обочине установлен баннер с вопросом "Кто убил Павла?".



Посол США Мари Йованович также пришла положить цветы на место, где убили Шеремета.

На улице играет музыка, которую любил Шеремет.



Акция "Год без Павла" началась в 8 утра четверга.





На ней присутствуют друзья и коллеги Шеремета, а также неравнодушные люди.

На акцию пришел и журналист Кристофер Миллер, который писал доклад Комитета защиты журналистов о состоянии дела об убийстве Шеремета.





Somber gathering of ~200 people at spot where journalist Pavel Sheremet was killed by car bomb year ago in central Kyiv. #WhoKilledSheremet pic.twitter.com/sao9RPboPl