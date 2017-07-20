У Києві вшановують пам’ять Шеремета
У Києві проходить акція зі вшанування пам’яті журналіста Пала Шеремета, якого вбили рівно рік тому.
На 8 ранку юди прийшли на перехрестя вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, де 20 липня 2016 року вибухнула машина, якою він їхав на роботу.
Люди несуть квіти й запалюють свічки.
На узбіччі встановлено банер із запитанням "Хто вбив Павла?".
Хто вбив Павла?! Рівно рік тому Пал Героїча вбили(( відповідей досі немає pic.twitter.com/xuO9F4mejX— Oksana Kovalenko (@superumka) July 20, 2017
Посол США також прийшла покласти квіти на місце, де вбили Шеремета.
На вулиці грає музика, яку любив Шеремет.
#рікбезПавла pic.twitter.com/pd5YFw30IW— Nastya Stanko (@StankoNastya) July 20, 2017
Тут знову грає музика, яку він любив. І я знову думаю про Олену і цю вулицю, якою вона їздить— Nastya Stanko (@StankoNastya) July 20, 2017
Акція "Рік без Павла" розпочалася о 8 ранку четверга.
На ній присутні друзі та колеги Шеремета, а також небайдужі люди.
#рікбезпавлашеремета pic.twitter.com/Olhg2S1p9k— Serhii Andrushko (@S_Andrushko) July 20, 2017
#рікбезпавла — attending РікБезПавла - акція до річниці вбивства Павла Шеремета— Nataliya Gumenyuk (@ngumenyuk) July 20, 2017
Учасники акції планують піти ходою до будівель Служби безпеки України, Адміністрації президента та Міністерства внутрішніх справ.
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