У Києві проходить акція зі вшанування пам’яті журналіста Пала Шеремета, якого вбили рівно рік тому.

На 8 ранку юди прийшли на перехрестя вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, де 20 липня 2016 року вибухнула машина, якою він їхав на роботу.

Люди несуть квіти й запалюють свічки.

У Києві вшановують пам’ять Шеремета УП

На узбіччі встановлено банер із запитанням "Хто вбив Павла?".

Хто вбив Павла?! Рівно рік тому Пал Героїча вбили(( відповідей досі немає pic.twitter.com/xuO9F4mejX — Oksana Kovalenko (@superumka) July 20, 2017

Посол США також прийшла покласти квіти на місце, де вбили Шеремета.

Посол США прийшла покласти квіти на місце, де вбили Шеремета

На вулиці грає музика, яку любив Шеремет.

Тут знову грає музика, яку він любив. І я знову думаю про Олену і цю вулицю, якою вона їздить — Nastya Stanko (@StankoNastya) July 20, 2017

Акція "Рік без Павла" розпочалася о 8 ранку четверга.

На ній присутні друзі та колеги Шеремета, а також небайдужі люди.

#рікбезпавла — attending РікБезПавла - акція до річниці вбивства Павла Шеремета — Nataliya Gumenyuk (@ngumenyuk) July 20, 2017

Учасники акції планують піти ходою до будівель Служби безпеки України, Адміністрації президента та Міністерства внутрішніх справ.