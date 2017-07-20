У Києві вшановують пам’ять Шеремета

113 переглядів
Четвер, 20 липня 2017, 08:18

У Києві проходить акція зі вшанування пам’яті журналіста Пала Шеремета, якого вбили рівно рік тому.

На 8 ранку юди прийшли на перехрестя вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, де 20 липня 2016 року вибухнула машина, якою він їхав на роботу.

Люди несуть квіти й запалюють свічки.

У Києві вшановують пам’ять Шеремета
У Києві вшановують пам’ять Шеремета
УП

На узбіччі встановлено банер із запитанням "Хто вбив Павла?".

Посол США також прийшла покласти квіти на місце, де вбили Шеремета.

Посол США прийшла покласти квіти на місце, де вбили Шеремета
Посол США прийшла покласти квіти на місце, де вбили Шеремета

На вулиці грає музика, яку любив Шеремет.

Акція "Рік без Павла" розпочалася о 8 ранку четверга.

На ній присутні друзі та колеги Шеремета, а також небайдужі люди.

Учасники акції планують піти ходою до будівель Служби безпеки України, Адміністрації президента та Міністерства внутрішніх справ.

Теми: Справа Шеремета убивство
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Найголовніше за день 19 липня 2017, 21:25
У річницю загибелі Шеремета в Києві пройде акція 19 липня 2017, 17:50
Звернення правозахисників та медійників до річниці загибелі Павла Шеремета 19 липня 2017, 15:45
powered by lun.ua
Головні новини
Хроніка 20 липня. Загинув Павло Шеремет
Доба в АТО: 21 обстріл, загинуло 4 бійців ЗСУ
В Києві біля ТЦ невідомі розстріляли чоловіка з автомата
Хімічний магнат з бізнесом в Україні може стати послом США в Росії
Усі новини
Інтерв'ю

Линор Горалик: Мода – это не Chanel, а отношения людей с одеждой

Тату

Де в Києві набити тимчасове тату