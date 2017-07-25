Стрельба в Днипре: 2 из 4 нападавших задержаны, еще 3 человек ищут

Полиция задержала двух человек, причастных к перестрелке в Днипре, в которой погибли АТОшники, роль двух других выясняют и не менее трех человек еще ищут.



Об этом заявил заместитель начальника – начальник криминальной полиции Главного управления Нацполиции Днепропетровской области Олег Грозь на брифинге 25 июля.



"Два человека из этих четверых (которые попали в больницу – ред.) задержаны по 208 статье, им вменяется уже обвинения, и роль двух человека будет изучена – и тоже будут вынесены соответсвующие процессуальные решения", – сообщил он.



Трое из задержанных, по словам полковника, – жители города Днипро, один из них – гражданин другого государства, но не России, еще один – выходец из Донецкого региона. Имена Грозь называть отказался без разрешения следствия.

Он уточнил, что со стороны нападавших, вероятно, есть те, кто не стрелял. Только роль двух уже выяснена – их процессуально задержали.



Грозь также подтвердил, что среди нападавших есть ранее судимые, некоторые уже связаны преступлениями, но они не принадлежали к одной структуре.

По его словам, полицейские преследовали нападавших от места стрельбы до больницы. Там уже появились адвокаты.



"Вчера объявлялась (спецоперация) "Сирена": нам надо было выяснить местонахождения еще одного автомобиля. Автомобиль найден, он также находится у экспертов, они работают с этим автомобилем, изучаются вещественные доказательства, которые есть в нем", – сказал Грозь и уточнил, что "в автомобиле никого не было".



Полковник полиции уточнил, что правоохранители разыскивают и других лиц, которые "были задействованы во время этой перестрелки".



"Нас еще интересуют как минимум три человека", – сказал Грозь.

На вопрос об общем количестве нападавших и их визави полковник полиции ответил, что данные свидетелей разнятся – поэтому он ограничился данными о тех, кто попал в больницу, и еще троих, которых полиция пытается установить.



На месте происшествия и в автомобиле изъято оружие: "Имеем автомат Калашникова, пистолеты и другое оружие, которое будет исследовано – его история, возможное использование в других преступлениях, этим сейчас занимаются эксперты".

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