Аваков предлагает Саакашвили суд, а Раде – уточнить закон о гражданстве

Министр внутренних дел Арсен Аваков хотел бы, чтобы Михэил Саакашвили доказал в суде правомерность получения им украинского паспорта, а Верховная Рада уточнила процедуру получения гражданства.

"По паспортам и гражданству в последнее время буря эмоций в связи с Саакашвили. Есть формальный подтекст, есть политические трактовки", – отметил он в Facebook.

"Я буду рад, если Саакашвили, собрав все формальные юридические аргументы, в суде докажет свою правомерность обладания украинским паспортом, развенчав все претензии", – заявил Аваков.

"И не то, чтоб мне он нравился или я его, скаженного, полюбил – нет. Просто это красиво и правильно, когда будет работать этот демократический правовой институт обжалования решений. Вне зависимости, кто кому нравится и какие у кого политические взгляды и цели", – пояснил он.

Главе МВД также нравится, что "за честь обладать украинским гражданством будет борьба".

В то же время, он убежден: "Осенью, с началом работы парламента, нужно немедленно вносить корректировки в украинское законодательство – более четко, твердо и недвусмысленно прописав процедуры предоставления и лишения гражданства, непоколебимые права граждан Украины – вне зависимости от чьей либо воли в самой Украине и за ее пределами".

"Чтоб не возникало ни казусов Саакашвили, ни потирающих ручонки кремлевских мечтателей, манящими красными корочками взамен наших красавцев с тризубом!", – добавил Аваков.

Алена Рощенко, УП