Украине посоветовали привлечь США к расследованию скандала с ракетами КНДР

За объявленным сегодня президентом Украины Петром Порошенком 3-дневным расследованием по поводу информации о якобы поступления в КНДР ракетных технологий из Украины должно последовать длительное дополнительное расследование с участием американских экспертов.

Об этом заявил Майкл Карпентер, бывший помощник заместителя главы Пентагона по вопросам Украины и Евразии в администрации Барака Обамы, сообщает Голос Америки.

"Они должны пригласить американских экспертов - как минимум - чтобы те помогли исследовать эту ситуацию в пределах более длительного дополнительного расследования", - отметил Майкл Карпентер в Twitter.

При этом Карпентер заявил, что Украина пытается обелить свою репутацию после скандальной публикации накануне визита в Киев министра обороны США Джима Мэттиса.

"Не является простым совпадением, что эта история появилась в то время, когда США рассматривают возможность вооружения Украины. Мэттис прибудет туда на следующей неделе, и Украина хочет избавиться от этой проблемы", - также отметил Карпентер.

Карпентер является сторонником предоставления Украине оборонительных вооружений.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко поручил расследовать возможность завладения Северной Кореей Украинский ракетными технологиями и доложить о результатах в течение трех дней.

Как известно, американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой, ссылаясь на слова Эльмана отмечало, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен из-за закупки на черном рынке двигателей, возможно, с украинского завода "Южмаш".

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем комментарии в ответ на публикацию The New York Times заявил, что Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею.

Появление соответствующих публикаций в иностранных СМИ в Мининформполитики Украины и на заводе "Южмаш" назвали провокацией и кампанией российских спецслужб.

И.о. председателя Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко отметил, что Украина ранее поставляла космические ракеты с двигателями РД-250 в Россию, и сейчас РФ вполне может передавать их Северной Корее.

Эксперт по ракетам из Международного института стратегических исследований США Майкл Эльман, на которого ссылалось расследование The New York Times, считает, что Украина должна провести расследование ракетного скандала совместно с США.