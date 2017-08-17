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Україні порадили долучити США до розслідування скандалу з ракетами КНДР

Четвер, 17 серпня 2017, 02:56

За оголошеним сьогодні президентом України Петром Порошенком 3-денним розслідуванням з приводу інформації про буцімто надходження до КНДР ракетних технологій з України має послідувати довше додаткове розслідування за участі американських експертів.

Про це заявив Майкл Карпентер, колишній помічник заступника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, повідомляє Голос Америки.

"Вони мають запросити американських експертів - як мінімум - щоб ті допомогли дослідити цю ситуацію в межах довшого додаткового розслідування", - відзначив Майкл Карпентер у Twitter.

При цьому Карпентер заявив, що Україна намагається обілити свою репутацію після скандальної публікації напередодні візиту до Києва міністра оборони США Джима Меттіса.

"Не є простим збігом, що ця історія з'явилась у час, коли США розглядають можливість озброєння Україні. Меттіс прибуде туди наступного тижня, і Україна хоче позбутись цієї проблеми", - також відзначив Карпентер.

Карпентер є прихильником надання Україні оборонних озброєнь.

Як повідомлялось, президент України Петро Порошенко доручив розслідувати можливість заволодіння Північною Кореєю українськими ракетними технологіями та доповісти про результати протягом трьох днів.

Як відомо,американське видання The New York Times опублікувало статтю, в якій, посилаючись на слова Ельмана, вказ ало, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливий через закупівлі на чорному ринку двигунів, можливо, з українського заводу "Південмаш".

Секретар РНБО України Олександр Турчинов у своєму коментарі у відповідь на публікацію The New York Times заявив, що Україна не постачала ракетні двигуни і будь-які ракетні технології в Північну Корею.

Появу відповідних публікацій в іноземних ЗМІ в Мінінформполітики України і на заводі "Південмаш" назвали провокацією і кампанією російських спецслужб.

В.о. голови Державного космічного агентства України Юрій Радченко зазначив, що Україна раніше постачала космічні ракети з двигунами РД-250 до Росії, і що зараз РФ цілком може передавати їх Північній Кореї.

Експерт з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Ельман,на якого посилалося розслідування The New York Times, вважає, що Україна має провести розслідування щодо ракетного скандалу спільно зі США.

Теми: СШАПівнічна Кореяядерна зброя
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