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Порошенко доручив розслідувати скандал з ракетами в КНДР

Середа, 16 серпня 2017, 17:46
Порошенко доручив розслідувати скандал з ракетами в КНДР

Президент Петро Порошенко доручив розслідувати можливість заволодіння Північною Кореєю українськими ракетними технологіями.

Про це Порошенко написав у своєму Facebook.

"Доручив невідкладно, під головуванням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (Олександра Турчинова - УП) та із залученням Міжвідомчої комісії з політики ВТС та експортного контролю, а також ДП "Південмаш" та КБ "Південне", провести ретельне та всебічне розслідування ситуації та доповісти про результати протягом трьох днів", - написав Порошенко.

Він також зазначив, що "якими б абсурдними не виглядали обвинувачення України", потрібно перевірити інформацію, оприлюднену у виданні The New York Times.

"Переконаний, що це дозволить достеменно підтвердити надуманість припущень про "український слід" у північнокорейській балістичній історії та, ймовірно, локалізувати справжнє джерело і задум цього безпідставного фейку", - додав Порошенко.

Як відомо,американське видання The New York Times опублікувало статтю, в якій, посилаючись на слова Ельмана, вказ ало, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливий через закупівлі на чорному ринку двигунів, можливо, з українського заводу "Південмаш".

Секретар РНБО України Олександр Турчинов у своєму коментарі у відповідь на публікацію The New York Times заявив, що Україна не постачала ракетні двигуни і будь-які ракетні технології в Північну Корею.

Появу відповідних публікацій в іноземних ЗМІ в Мінінформполітики України і на заводі "Південмаш" назвали провокацією і кампанією російських спецслужб.

В.о. голови Державного космічного агентства України Юрій Радченко зазначив, що Україна раніше постачала космічні ракети з двигунами РД-250 до Росії, і що зараз РФ цілком може передавати їх Північній Кореї.

Експерт з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Ельман,на якого посилалося розслідування The New York Times, вважає, що Україна має провести розслідування щодо ракетного скандалу спільно зі США.

Українська правда

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