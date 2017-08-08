Саакашвили заскочил в Вильнюс, Украина готова забрать его паспорт

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской обладминистрации Украины Михэил Саакашвили приехал в Вильнюс, но не претендует на литовское гражданство.

Об этом он сказал в Вильнюсе, сообщает Интерфакс/BNS.

"Нет, я должен вернуть украинское гражданство, оно было отнято нелегально. Многие украинцы возмущены и почувствовали бы себя брошенными, если я за них не буду бороться", – заявил Саакашвили на вопрос, будет ли он добиваться литовского гражданства.



Ранее евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предлагал предоставить бывшему президенту Грузии литовское гражданство после лишения паспорта Украины.

Саакашвили отметил, что в настоящее время может путешествовать, поскольку у него есть украинский паспорт, и пообещал защищать свои права на украинское гражданство в судах.



Во второй половине дня вторника Саакашвили намерен отбыть из Вильнюса.

Саакашвили в Вильнюсе delfi

Во вторник у здания посольства Российской Федерации в Вильнюсе состоялась акция к 9-й годовщине российской оккупации земель Грузии (ночью 8 августа 2008 года в Южной Осетии вооружённые столкновения), сообщает Delfi.

Акция у здания посольства РФ в Вильнюсе delfi

На акцию прибыли бывший президент Грузии Михэил Саакашвили, бывший глава Верховного Совета Литвы – Восстановительного Сейма Витаутас Ландсбергис, депутаты литовского парламента.

Акция к 9-й годовщине оккупации земель Грузии в Вильнюсе Delfi

В свою очередь, первый заместитель главы украинской Госпогранслужбы Василий Серватюк в Киеве заявил, что при попытке пересечь украинскую границу пограничники изымут у Михэила Саакашвили паспорт гражданина Украины и не впустят его в страну.

"Указ президента Украины (о прекращении гражданства Саакашвили – ред.) и поручение Государственной миграционной службы Украины в Государственной пограничной службе есть", – сказал чиновник во время общения с активистами партии Саакашвили "Рух нових сил" у здания Госпогранслужбы во вторник.

"В указе и поручении соответствующие документы признаны недействительными и нам поручено, что в случае выявления таких документов они изымаются, составляются соответствующие документы и передаются в Государственную миграционную службу", – пояснил Серватюк.



"Паспорт изымается, дается справка о его изъятии, и данное лицо не пропускают через государственную границу, поскольку у данного гражданина нет документов, которые дают право для пересечения границы", – цитирует его "Интерфакс-Украина".