Саакашвили заскочил в Вильнюс, Украина готова забрать его паспорт
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской обладминистрации Украины Михэил Саакашвили приехал в Вильнюс, но не претендует на литовское гражданство.
Об этом он сказал в Вильнюсе, сообщает Интерфакс/BNS.
"Нет, я должен вернуть украинское гражданство, оно было отнято нелегально. Многие украинцы возмущены и почувствовали бы себя брошенными, если я за них не буду бороться", – заявил Саакашвили на вопрос, будет ли он добиваться литовского гражданства.
Ранее евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предлагал предоставить бывшему президенту Грузии литовское гражданство после лишения паспорта Украины.
Саакашвили отметил, что в настоящее время может путешествовать, поскольку у него есть украинский паспорт, и пообещал защищать свои права на украинское гражданство в судах.
Во второй половине дня вторника Саакашвили намерен отбыть из Вильнюса.
Во вторник у здания посольства Российской Федерации в Вильнюсе состоялась акция к 9-й годовщине российской оккупации земель Грузии (ночью 8 августа 2008 года в Южной Осетии вооружённые столкновения), сообщает Delfi.
На акцию прибыли бывший президент Грузии Михэил Саакашвили, бывший глава Верховного Совета Литвы – Восстановительного Сейма Витаутас Ландсбергис, депутаты литовского парламента.
В свою очередь, первый заместитель главы украинской Госпогранслужбы Василий Серватюк в Киеве заявил, что при попытке пересечь украинскую границу пограничники изымут у Михэила Саакашвили паспорт гражданина Украины и не впустят его в страну.
"Указ президента Украины (о прекращении гражданства Саакашвили – ред.) и поручение Государственной миграционной службы Украины в Государственной пограничной службе есть", – сказал чиновник во время общения с активистами партии Саакашвили "Рух нових сил" у здания Госпогранслужбы во вторник.
"В указе и поручении соответствующие документы признаны недействительными и нам поручено, что в случае выявления таких документов они изымаются, составляются соответствующие документы и передаются в Государственную миграционную службу", – пояснил Серватюк.
"Паспорт изымается, дается справка о его изъятии, и данное лицо не пропускают через государственную границу, поскольку у данного гражданина нет документов, которые дают право для пересечения границы", – цитирует его "Интерфакс-Украина".
Как известно, президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. Администрация президента это подтвердила 27 июля.
Среди 12 из 15 членов Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, которые были на заседании 26 июля, только один воздержался, остальные 11 поддержали прекращение украинского гражданства Саакашвили.
Сам политик в это время был в Соединенных Штатах Америки.
Саакашвили заявил, что его лишили гражданства Украины на основании анкеты, в которой стоит не его подпись. Политик грузинского происхождения объяснил, что в Украине подписывается кириллицей, и показал свою подпись.
Саакашвили планировал вернуться в Украину и отстоять гражданство в суде.
В то же время, источники в руководстве Генеральной прокуратуры Украины заявили, что если Саакашвили окажется на территории Украины и Грузия направит новый, третий, запрос об экстрадиции, – его выдадут.
4 августа Саакашвили прилетел в Польшу. По его словам, он предъявил биометрический загранпаспорт Украины пограничникам. 8 августа Саакашвили выехал из Польши.
Грузинская прокуратура якобы обращалась и в Польшу по поводу Саакашвили.
Алена Рощенко, УП, дополнено
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