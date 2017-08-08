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Саакашвили выехал из Польши – СМИ

Вторник, 8 августа 2017, 12:26

Экс-президент Грузии и бывший руководитель Одесской области Украины Михэил Саакашвили выехал из Польши.

Об этом сообщает Radio ZET NEWS в Twitter.

"Разыскиваемый грузинскими властями Саакашвили покинул Польшу", – говорится в сообщении.

"Украинская правда" пытается уточнить эту информацию. Пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж пока на звонки не отвечает.

Как известно, президент Петр Порошенко лишил гражданства Украины экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили. Администрация президента это подтвердила 27 июля, хотя информация распространилась еще 26-го.

Среди 12 из 15 членов Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, которые были на заседании 26 июля, только один воздержался, остальные 11 поддержали прекращение украинского гражданства Саакашвили.

Сам политик в это время был в Соединенных Штатах Америки.

Саакашвили заявил, что его лишили гражданства Украины на основании анкеты, в которой стоит не его подпись. Политик грузинского происхождения объяснил, что в Украине подписывается кириллицей, и показал свою подпись.

Саакашвили планировал вернуться в Украину и отстоять гражданство в суде.

В то же время, источники в руководстве Генеральной прокуратуры Украины заявили, что если Саакашвили окажется на территории Украины и Грузия направит новый, третий, запрос об экстрадиции, – его выдадут.

4 августа Саакашвили прилетел в Польшу. По его словам, он предъявил биометрический загранпаспорт Украины пограничникам.

Грузинская прокуратура якобы обращалась и в Польшу по поводу Саакашвили.

Алена Рощенко, УП

Темы: СаакашвилиПольша
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