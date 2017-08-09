Суд перенес рассмотрение ходатайства о взыскании залога Полякова

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Среда, 9 августа 2017, 02:56

Соломенский районный суд Киева перенес на 18 августа продолжение рассмотрения ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры о взыскании залога народного депутата Максима Полякова в доход государства из-за того, что он отказывается использовать электронный браслет.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Это решение было принято в связи с тем, что свидетель стороны обвинения не смог прибыть в суд.

Во время сегодняшнего заседания заслушали свидетелей - это полицейский и детектив НАБУ, которые 27 июля пытались надеть электронный браслет Полякову.

Максим Поляков сказал, что готов надеть электронный браслет, если это будет "по закону", а также пообещал прийти в НАБУ.

Прокурор САП Максим Кравченко после заседания заявил, что сторона защиты, как и сам Поляков, не может определиться, с чем они не согласны - или они считают решение суда незаконным, поэтому они подали апелляцию, или они считают исполнения решения суда неуполномоченным лицом.

Как известно, нардеп от "Народного фронта" Максим Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря, как и исключенный из фракции БПП Борислав Розенблат. 

Полякова подозревают в получении $7500 взятки при посредстве помощницы за внесение изменений в законодательство о налогообложении добытчиков янтаря и освобождение от налога при ввозе оборудования для промышленной добычи "солнечного камня".

11 июля парламент дал согласие на привлечение его к ответственности.

21 июля Соломенский райсуд Киева избрал для Полякова залог в 304 тысяч гривен и обязал его носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта.

25 июля Поляков внес назначенный судом залог, но надевать электронный браслет отказывается, паспорта он также не сдал.

Поэтому САП попросила суд взыскать в госбюджет залог, внесенный Поляковым. Это ходатайство также рассматривает Соломенский райсуд.

8 августа суд наложил арест на всю недвижимость, которой владеет депутат Верховной Рады Максим Поляков, а также на автомобиль BMW, средства и часы.

Темы: Поляков суд
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