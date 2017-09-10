Ночь у пункта пропуска "Краковец" прошла спокойно - полиция

В течение ночи правонарушений или чрезвычайных событий вблизи пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе не зафиксировано.

Об этом сообщает в воскресенье утром пресс-служба полиции Львовской области.

"В течение ночи на 10 сентября никакой информации о правонарушениях или чрезвычайных происшествиях в подразделения полиции не поступило", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что вблизи пункта пропуска размещен палаточный городок участников ранее заявленного массового мероприятия. По просьбе ряда народных депутатов, организаторов этой акции и представителей общественных организаций полиция осуществляет усиленную охрану публичной безопасности и порядка.

На месте находится начальник полиции Львовской области Валерий Середа, а также руководители структурных полицейских подразделений.

Сообщается также, что в субботу вечером состоялся инструктаж сил полиции, привлеченных к охране общественной безопасности и порядка на территории вблизи пограничного пункта пропуска "Краковец".

Как известно, 10 сентября Саакашвили планирует въехать из Польши в Украину, где возможно его задержание: Грузия направила Украине уже третий запрос о выдаче своего бывшего президента. Политик путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.

Пропускной пункт "Краковец" на границе с Польшей огородили колючей проволокой, но в ГПСУ заявили, что колючая проволока на КПП появилась не в связи с приездом Саакашвили.

Также в Госпогранслужбе заявили, что 10 сентября работа журналистов в пункте пропуска "Краковец", куда может прибыть Михеил Саакашвили, будет ограничена, но рядом обустроят место для коммуникации.

Встречать Саакашвили на границе с Польшей планируют представители "Руха новых сил", политики и активисты.

В ночь на субботу на въезде в Бровары полиция заблокировала колонну машин"Штаба блокады торговли с оккупантами", которая ехала в "Краковец".

Позже Семен Семенченко, который также был с колонной, заявил, что их снова остановили - теперь уже на Житомирской трассе. Нардеп также сообщил, что за ним и депутатом Павлом Костенко в Киеве следила патрульная полиция.

Кроме того, как сообщалось, на границе находятся автобусы с молодыми людьми спортивной внешности, которые заявили, что приехали, потому что "против Саакашвили".

Украинская правда