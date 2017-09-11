Порошенко: Саакашвили на границе совершил преступление

Президент Петр Порошенко заявил, что прорыв экс-президента Грузии Саакашвили и его соратников является преступлением и не требует политических оценок.



Об этом он сказал в понедельник.



"По моему мнению, этот инцидент не требует никаких политических комментариев. Мы можем комментировать и будем комментировать в правовом поле", - сказал он.

"26 июля я издал указ, которым прекратил гражданство господина Саакашвили на основании представления органа центральной исполнительной власти Государственной миграционной службы, где были четко переданы в администрацию президента проверенные ими факты фальсификации и представление недостоверной информации при получении гражданства", - сказал Порошенко, добавив, что он как президент не мог принять иного решения.



По его словам Саакашвили мог обжаловать это решение в Высшем административном суде.



"Я безусловно выполню любое решение суда. Не нравится решение украинских судов Европейский суд по правам человека. Это правовая плоскость. Прошло более полутора месяца. Никто в суд не подавал, ни представители, ни направили соответствующее обращение по почте", - сказал Порошенко.



"Вместо этого совершено преступление, потому что есть конституционный принцип неприкосновенности государственной границы. Это вопрос национальной безопасности государства. И мне все равно кто нарушает государственную границу: или боевики на востоке, или политиканы на западе. Должна быть четкая правовая юридическая ответственность", - добавил он.



По словам Порошенко, пограничники поступили правильно, не применив оружие, хотя имели на это право.



"Не дали взбудоражить конфликт внутри страны, чего эти политиканы добивались. Сейчас, по моему убеждению, это (прорыв Саакашвили - ред.) дело правоохранительных органов и они начали действовать. Оставим политику политикам, преступления – правоохранителям, прокуратуре, суду", - сказал Порошенко.



"Я надеюсь, что этот господин (Саакашвили - ред.) будет так же с таким же рвением пробиваться в Грузию, как он пытался попасть в Украину", - сказал президент.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Изначально планировалось, что он пересечет границу в пункте пропуска "Краковец", однако Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини". Польские пограничники пропустили известного политика, в "нейтральной зоне" автобус Саакашвили застрял, потому что украинская сторона закрыла границу под предлогом заминировании, но Саакашвили все же прорвался в Украину.

При этом Саакашвили не прошел пограничный контроль с украинской стороны. У пограничников был приказ не открывать огонь. Саакашвили поехал во Львов.



В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской ОГА, а также его сторонниками.

По данным Пограничной службы, могут появиться обвинения и по другим статьям Уголовного кодекса.