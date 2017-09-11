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Дело о "прорыве Саакашвили" могут дополнить новыми статьями

Понедельник, 11 сентября 2017, 10:22
Дело о прорыве Саакашвили могут дополнить новыми статьями

В деле о прорыве госграницы экс-главой Грузии и Одесской области Михеила Саакашвили могут появиться другие статьи Уголовного кодекса.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По его словам, этот случай уже квалифицируется как незаконная организация и пересечение государственной границы группой лиц и нанесение телесных повреждений военным.

"Возможно, появятся еще другие статьи", - отметил Слободян.

В то же время нардеп, советник главы МВД Антон Геращено в комментарии телеканалу добавил, что сейчас полиция и прокуратура идентифицируют лиц, которые вместе с Саакашвили нарушили границу Украины.

Геращенко назвал это провокацией и "очень опасным прецедентом".

"Задача провокаторов была такая – чтобы увидеть кровь, чтобы кто-то их побил, чтобы власть использовала относительно них дубинки или оружие. Затем они могли бы дальше поднимать волну народного протеста. Этого не произошло. А к ответственности будем привлекать", – подчеркнул он.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Изначально планировалось, что он пересечет границу в пункте пропуска "Краковец", однако Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини". Польские пограничники пропустили известного политика, в "нейтральной зоне" автобус Саакашвили застрял, потому что украинская сторона закрыла границу под предлогом заминировании, но Саакашвили все же прорвался в Украину.

При этом Саакашвили не прошел пограничный контроль с украинской стороны. У пограничников был приказ не открывать огонь. Саакашвили поехал во Львов.

В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской ОГА, а также его сторонниками.

В частности, полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном преступлении по ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

В МВД заявили, что предварительно в действиях организаторов массовых беспорядков на границе также усматриваются признаки нарушения ст. 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Темы: СаакашвилиграницаПограничная служба
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