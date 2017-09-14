На участников "прорыва Саакашвили" составлено 69 протоколов

Относительно 69 лиц, незаконно пересекших госграницу вместе с Михеилом Саакашвили, составлены протоколы об административных нарушениях.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря Государственной пограничной службы Олега Слободяна.

"На сегодня есть протоколы на 69 лиц. Это те, кто идентифицирован", - заявил он в четверг.

Слободян напомнил, что 14 участников событий, в основном представители СМИ, вернулись в пункт пропуска, где подписали соответствующие протоколы.

Как сообщалось, 12 сентября экс-президенту Грузии Саакашвили вручили протокол о незаконном пересечении границы.

10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.



Изначально планировалось, что он пересечет границу в пункте пропуска "Краковец", однако Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини" и не прошел пограничный контроль с украинской стороны. Затем он поехал во Львов.



В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.



Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342).

По данным МВД, кроме Саакашвили "незаконно" проникли в Украину депутаты Верховной Рады от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко, внефракционные Юрий Деревянко и Дмитрий Добродомов, представитель "Самопомочи" Павел Костенко. Нардепы же уверены, что закон не нарушали.