У Луценко еще думают, стоит ли выдавать Саакашвили Грузии
Министерство юстиции еще не получало от Генеральной прокуратуры результаты экстрадиционной проверки по запросу грузинской стороны на выдачу Михэила Саакашвили.
Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко журналистам в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".
"Пока мы не получали информации о завершении этой проверки", – сообщил он.
Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Михэила Саакашвили, пока тот был в США.
Грузия требует экстрадиции Саакашвили. Ранее украинская сторона неоднократно отказывала Грузии в выдаче Саакашвили. Но после лишения гражданства не исключала, что его выдадут в случае нового запроса Грузии.
2 августа Тбилисский городской суд заочно избрал для Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей.
В Грузии Саакашвили обвиняют по 4 четырем уголовным производствам: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц и в больших размерах (ст. 182 УК); злоупотребление положением должностным лицом (ч.2 ст.332); злоупотребление служебным положением, совершенное путем насилия или с применением оружия (ст.333 и ст.117).
Минюст Украины передал докумнты в ГПУ для экстрадиционной проверки. При этом в министерстве считают, что Украина может не выдавать Саакашвили, пока грузинский суд не вынесет ему приговор.
10 сентября Саакашвили в присутствии сторонников, народных депутатов и журналистов прорвался в Украину, не пройдя таможенный контроль на украинской территории.
Полиция открыла производства по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа (ч. 2 ст. 342) и хулиганство (ч. 3 ст. 296 УКУ).
22 сентября Мостиский райсуд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении государственной границы – и оштрафовал на 200 необлагаемых минимумов (3400 грн). Защита политика планирует обжаловать это административное наказание.
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