Гужва говорит, что скоро его отдадут под суд

Главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва заявляет, что правоохранители завершили расследование по делу о вымогательстве им 10 тысяч долларов у нардепа Дмитрия Линько.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Мне объявили об окончании следствия по фейковому делу о вымогательстве у Линько, и теперь его форсированными темпами будут отправлять в суд, параллельно занимаясь поиском судьи, который был бы готов вынести нужный власти приговор", - пишет журналист.

Кроме того, по его словам, в фискальной службе ему сообщили, что скоро он получит статус подозреваемого еще в одном деле – об уклонении от уплаты налогов.

"Налоговики придумали, что я якобы неправильно заплатил налог с полученных мною в 2013 году дивидендов", - объясняет Гужва.

Главред утверждает, что на данный момент против него открыто пять уголовных производств.

"Все существующие в Украине силовые ведомства (ГПУ, СБУ, МВД, ГФС) занимаются войной со мной", - жалуется он.

Журналист перечислил их:

- дело, открытое в 2015 году ГФС, по обвинению в неуплате налогов. Сейчас слушается в суде;

- дело о вымогательстве у Линько;

- еще одно дело ГФС, открытое весной 2017 года, также о неуплате налогов. В нем Гужва проходит свидетелем, однако его "пытаются сделать подозреваемым";

- дело СБУ, открытое летом 2017 года, о разглашении государственной тайны;

- дело СБУ от 2014 года по обвинению Гужвы в сепаратизме, когда он руководил холдингом "Вести".

Главред "Страны" предположил, что дел еще больше, но он пока о них не знает.

Как сообщалось, 22 сентября Шевченковский районный суд Киева продлил Игорю Гужве меру пресечения еще на 30 дней. Он не имеет права покидать пределы Киева.

Вечером 22 июня в редакции "Страна.ua" провели обыск, после которого Игоря Гужву забрали в СИЗО. Генпрокуратура заявила, что через посредника Гужва требовал и получил 10 000 долларов за неразмещение компромата на нардепа от "Радикальной партии" Дмитрия Линько.

24 июня Шевченковский райсуд Киева взял Гужву под стражу на 60 суток с возможностью выйти под залог 544 тысяч гривен.

27 июня Гужва вышел из следственного изолятора после внесения за него залога.

1 августа стало известно, что Служба безопасности обнаружила на флешке, изъятой у главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы, секретную информацию Министерства обороны.

Гужва отрицает заявление СБУ о том, что у него якобы изъяли флешку с секретной информацией Минобороны.

Украинская правда