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Суд продлил меру пресечения Гужве

Вторник, 22 августа 2017, 17:18

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения главному редактору интернет-издания "Страна.ua" Игорю Гужве на 30 дней.

Такое решение во вторник объявила судья Елена Пихур, передает "Укринформ".

"Суд принял решение о продлении меры пресечения Гужве (не оставлять пределы Киева - УП) до 22 сентября", - сказала Пихур.

Игорь Гужва на странице Facebook написал, что прокуратура просила о продлении на 60 дней, но суд удовлетворил ходатайство частично.

"Так что этот суд - пусть и небольшая, но наша победа", - подытожил руководитель "Страна.ua".

Гужва также отметил, что во время суда были обнародованы документы, которые якобы разрушают версию следствия о вымогательстве им денег за неразмещение материала.

"Самое главное - протокол осмотра телефона, где есть моя переписка с Филипковским (предполагаемый сообщник Гужвы - УП), из которой понятно, что я отказался брать предложенные мне деньги", - написал журналист.

Как известно, вечером 22 июня в редакции "Страна.ua" провели обыск, после которого Игоря Гужву забрали в СИЗО. Генпрокуратура заявила, что через посредника Гужва требовал и получил 10 000 долларов за неразмещение компромата на нардепа от "Радикальной партии" Дмитрия Линько.

24 июня Шевченковский райсуд Киева взял Гужву под стражу на 60 суток с возможностью выйти под залог 544 тысяч гривен.

27 июня Гужва вышел из следственного изолятора после внесения за него залога.

1 августа стало известно, что Служба безопасности обнаружила на флешке, изъятой у главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы, секретную информацию Министерства обороны.

Гужва отрицает заявление СБУ о том, что у него якобы изъяли флешку с секретной информацией Минобороны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГужваСМИсуд
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