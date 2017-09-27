Главные новости дня – за 60 секунд

Взрывы в Калиновке, пожар в Киеве, попытка ареста разговоров и СМС, приговор Умерову, Лавринович, депутаты Европарламента – новости, которые обсуждали 27 сентября.

Тема дня: взрывы в Калиновке. Вчера ночью в Калиновке Винницкой области взрываются артиллерийские склады на территории воинской части.

Эвакуировано было более 30 000 человек.

Из-за этого Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов.

Из-за этого был закрыт для движения поездов железнодорожный перегон Сосенка-Калиновка.

Из-за этого, антитеррористические учения на объекте энергетики в Виннице были прекращены.

Из-за этого, Министерство обороны взяло под усиленную охрану ряд военных стратегических объектов.

С 19:00 27 сентября на складах боеприпасов в Калиновке прекратились взрывы.

В СНБО сообщили, что эвакуированные уже в среду смогут возвращаться домой.

По фактам взрывов в Калиновке в ЕРДР внесена информация по предварительной квалификации "диверсия".

А советник президента Юрий Бирюков говорит, что причиной пожара и взрывов на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области мог стать беспилотный летательный аппарат.

О пожаре в Киеве. На восьмом этаже Института пищевых технологий, здание которого находится на улице Владимирской, 72, в Киеве, произошел пожар.

О попытке ареста разговоров и СМС. Генеральная прокуратура просила суд в январе 2017 арестовать "информацию", имеющуюся у украинских мобильных операторов за период январь-март 2014 (во время Революции достоинства).

О приговоре Умерову. Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова и назначил наказание в виде двух лет колонии-поселения.

О Лавриновиче. Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката экс-министра юстиции Александра Лавриновича и отменил решение Печерского райсуда Киева об избрании ему меры пресечения в виде ареста на 2 месяца.

О депутатах Европарламента. Пограничники не разрешили въезд на территорию Украины депутату Европарламента от венгерской радикальной партии "Йоббик" Кристине Морваи.