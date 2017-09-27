Головні новини дня – за 60 секунд
Вибухи у Калинівці, пожежа у Києві, спроба арешту розмов та СМС, вирок Умерову, Лавринович, депутати Європарламенту – новини, які обговорювали 27 вересня.
Тема дня: вибухи у Калинівці. У Калинівці Вінницької області вибухали артилерійські склади на території військової частини.
Евакуйовано було понад 30 000 осіб.
Через це Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів.
Через це був закритий для руху поїздів залізничний перегін Сосонка-Калинівка.
Через це антитерористичні навчання на об'єкті енергетики у Вінниці були припинені.
Через це Міноборони взяло під посилену охорону низку військових стратегічних об'єктів.
З 19:00 27 вересня на складах боєприпасів у Калинівці припинилися вибухи.
У РНБО повідомили, що евакуйовані вже у середу зможуть повертатися додому.
За фактом надзвичайної події до ЄРДР внесено інформацію за попередньою кваліфікацією "диверсія".
А радник президента Юрій Бірюков каже, що причиною пожежі на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області міг стати безпілотний літальний апарат.
Про пожежу у Києві. На восьмому поверсі Інституту харчових технологій, будівля якого розташована на вулиці Володимирській, 72, у Києві, сталася пожежа.
Про спробу арешту розмов та СМС. Генеральна прокуратура просила суд у січні 2017 року арештувати "інформацію", наявну в українських мобільних операторів за період січень-березень 2014 року (під час Революції гідності).
Про вирок Умерову. Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд виніс вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова і призначив покарання у вигляді двох років колонії-поселення.
Про Лавриновича. Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу адвоката екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича та скасував рішення Печерського райсуду Києва про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту на два місяці.
Про депутатів Європарламенту. Прикордонники не дозволили в'їзд на територію України депутату Європарламенту від угорської радикальної партії "Йоббік" Крістіні Морваі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.