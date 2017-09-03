Главные новости за выходные

124 просмотра
Воскресенье, 3 сентября 2017, 23:56

Вступил в силу указ о биометрическом контроле для иностранцев с 2018 года

Польша планирует сооружение вдоль границы с Беларусью и Украиной ограды, предотвратит миграции диких кабанов, которые переносят африканской чумы свиней (АЧС)

В США не доверяют заявлениям РФ об учениях "Запад-2017"

В Киеве представители МВД задержали брата Саакашвили Давида

Глава СБУ Василий Грицак предлагает ввести уголовную ответственность за посещение Российской Федерации депутатами, политиками и общественными деятелями

В Генпрокуратуре рассказали о арестованы средства и имущество бывших чиновников, которые объявлены в государственный розыск. В частности у Александра Клименко и его окружения оказалось около 20 млн долларов в Лихтенштейне

Государственная миграционная служба заявила, что брат Саакашвили должен покинуть территорию Украины, иначе он по решению суда может быть принудительно выдворен

Сборная Украины обыграла Турцию в отборе на ЧМ-2018

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что для возвращения к нормальному диалогу необходимо выполнение Минских договоренностей

Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории

В Сеуле заявили, что будут добиваться самых мощных санкций для КНДР, а Пентагон  - что готов дать мощный военный отпорт любой угрозе США, ее территории или союзникам. 

В центре Киева стерли "иконы революции" времен Майдана. Институт национальной памяти назвал это преступлением, а прокуратура открыла уголовное производство по статье 298 КК.

Глава СБУ обратился к руководителю ФСБ РФ с призывом прекратить деятельность, которая может дать повод российским военным для начала полномасштабной кампании против Украины.

Темы: главное
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Главное за выходные 27 августа 2017, 23:58
Главные новости дня 24 августа 2017, 22:33
Главное за выходные 20 августа 2017, 23:35
powered by lun.ua
Главные новости
Главные новости за выходные
Грицак - главе ФСБ РФ: "Остановитесь!"
Прокуратура начала производство по факту уничтожения граффити
В Одессе на стройке возле "дома-стены" произошли столкновения
Все новости
Фото, видео

Медсестра создает невероятные картины шприцем

Лекции на БЖ

Главный архитектор Львова – об успешном опыте изменений в городе