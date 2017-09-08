Саакашвили в Женеве встретился с Коломойским – источники

Бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили 7 сентября встречался с олигархом Игорем Коломойским.



Об этом "Украинской правде" сообщили источники в окружение Коломойского.



По их словам, встреча состоялась в Женеве в отеле "Four seasons".



"Прилетел, поужинали. Сказал (Саакашвили), что собирается идти (в Украину – ред.)", – отметил собеседник.



УП пытается получить комментарий в пресс-секретаря Саакашвили.

"Украинская правда"