Саакашвили в Женеве встретился с Коломойским – источники
Бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили 7 сентября встречался с олигархом Игорем Коломойским.
Об этом "Украинской правде" сообщили источники в окружение Коломойского.
По их словам, встреча состоялась в Женеве в отеле "Four seasons".
"Прилетел, поужинали. Сказал (Саакашвили), что собирается идти (в Украину – ред.)", – отметил собеседник.
УП пытается получить комментарий в пресс-секретаря Саакашвили.
"Украинская правда"
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