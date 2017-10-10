Турчинов: Ездить в страну-агрессора могут только разведчики и шпионы

2277 просмотров
Вторник, 10 октября 2017, 14:13

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что ездить в Россию целесообразно только разведчикам и шпионам.

В США на выставке вооружения "AUSA-2017" на вопрос, целесообразно ли принять законопроект, запрещающий госслужащим и политикам ездить в Россию, он ответил:

"Вы знаете, когда страна будет признана агрессором, то туда могут ездить только разведчики и шпионы. Да или нет? Когда он разведчик, мы найдем, как его туда переправить. Когда шпион – я думаю, нечего делать, когда он выполняет отдельные функции".

"К большому сожалению, у нас активно работает "пятая колонна", которая активно работает на дестабилизацию в стране, координируется и финансируется российскими спецслужбами. В том числе... это касается и чисто террористических актов, которые готовятся в Российской Федерации спецслужбами и реализуются на украинской территории", – заявил Турчинов.

"Безусловно, после признания страны агрессором – ну, ездить в страну-агрессора, я считаю, могут только люди, которые выполняют специфические функции", – добавил секретарь СНБО.

Как известно, 6 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект об особенностях государственной политики в отношении оккупированных территорий на востоке (№7163), который, в частности, фиксирует, что Россия является государством-агрессором.

Ко второму чтению, как ожидается, в нем появятся и положения об аннексированном Крыме.

9 октября депутаты от БПП Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный Андрей Денисенко внесли в Верховную Раду проект закона о временном ограничении права украинцев на выезд в Россию (№7187), который касается государственных служащих.

Как известно, в самой России целому ряду госслужащих запрещено выезжать за границу.

Алена Рощенко, УП

Темы: Турчинов Росcия законодательство
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Штепа говорит, что получала указания от Пашинского и Наливайченко 10 октября 2017, 13:40
Порошенко ввел в действие концепцию СНБО о контрразведывательном режиме 7 октября 2017, 17:06
Мир отдельно, война отдельно. Как Порошенко и Турчинов "возвращали" Донбасс 6 октября 2017, 16:40
powered by lun.ua
Главные новости
Представители ПАСЕ не выступили против слов Земана о "продаже Крыма"
Турчинов: Ездить в страну-агрессора могут только разведчики и шпионы
Президент Чехии предлагает заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма
Боевики 18 часов вели огонь в секторе "М": ранены 4 бойца АТО
Все новости
офіційно

Ученые определили ген, отвечающий за детские капризы

читай!

Тайная революция измененных состояний

отцовство

Молодые папы о том, как изменилась их жизнь с рождением ребенка