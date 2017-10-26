Стало известно имя второго погибшего от взрыва рядом с Мосийчуком

От взрыва в Киеве, в котором пострадал народный депутат Игорь Мосийчук, погиб прохожий – 36 летний Михаил Мормиль.

Об этом сообщил народный депутат и член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Случайной жертвой вчерашнего теракта стал 36 летний Михаил Мормиль. От полученных ранений он скончался в больнице", – написал он.

"До 2015 года, подполковник Мормиль был сотрудником юридического департамента МВД. После увольнения занимался частной юридической практикой", – сообщил Геращенко.

"А вчера он просто проходил мимо телеканала "Эспрессо", не представляя, что через мгновение произойдёт взрыв, который унесёт его жизнь", – констатировал он.

Геращенко отметил, что "также в результате теракта погиб 31 летний старший сержант полиции Руслан Кушнирук", у которого осталась беременная жена и малолетняя дочь.

"Игорь Мосийчук навсегда обязан своей жизнь Руслану и Михаилу. Их тела приняли на себя осколки и основную силу ударной волны и сохранили его жизнь", – написал он.

По мнению Геращенко, "ответом украинских спецслужб и полиции на действия террористов, которые направляются из Российской Федерации, должны стать ещё более жесткий разведывательный и контр разведовательный режим, направленный на предупреждение попыток совершать убийства и теракты".

Депутат принес свои соболезнования семьям погибших и пообещал сделать все возможное, чтоб найти заказчиков, организатором и исполнителей теракта.