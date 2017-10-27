Мосийчук: Я попросил охранника, потому что чувствовал угрозу

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Пятница, 27 октября 2017, 13:45

Нардеп Игорь Мосийчук заявляет, что взял себе охранника Руслана Кушнира, поскольку много раз получал угрозы и в последнее время чувствовал угрозу.

Об этом он сказал на брифинге в институте Шалимова 27 октября по взрыву на Соломенке в Киеве 25 октября.

Мосийчук подчеркнул, что ранее не пользовался государственной охраной, а попросил охранника месяц назад.

"У меня был один охранник. И то он меньше месяца был. Я не пользовался охраной после того, как с меня сняли государственную охрану, но я чувствовал, что есть угроза. Поэтому я написал заявление на МВД, и мне была выделена охрана. Руслан работал со мной меньше места ", - сказал Мосийчук в эфире" 112 Украина ".

Дополняется...

Темы: Киев взрыв Мосийчук
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