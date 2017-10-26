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Следствие не исключает, что целью взрыва мог быть не Мосийчук

Четверг, 26 октября 2017, 12:23

Следствие не исключает, что взрыв возле телеканала "Эспрессо" мог быть направлен не против народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука.
  
На пресс-конференции в Киеве первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко сообщил:

"Это мог быть любой из политических или общественных деятелей, которые ежедневно приходили на телеканал "Эспрессо". Мы не можем уверенно сейчас говорить, что покушение было именно на господина Мосийчука. Есть событие, есть сработавшее взрывное устройство, есть пострадавшие, есть погибшие, к сожалению".

"Почему это произошло – мы сможем понять только тогда, когда получим какую-то информацию оперативного характера, а затем эта информация приобретет подтверждение в рамках процессуальных действий", – сказал он.

"Когда мы будем знать достоверно, на кого покушение – на Мосийчука или на кого-то другого, или вообще на любого политического деятеля, мы вам сообщим", – добавил Кононенко.

Прокурор Киева Роман Говда добавил: "Приоритетом является Мосийчук, но мы не исключаем в настоящее время любые другие возможные мотивы этого преступления в отношении других лиц, которые были вместе с ним, или журналистов".

Нардепа, перенесшего операцию, пока не допрашивали.

"В настоящее время с Мосийчуком не проводили следственные действия в связи с определенными пожеланиями врачей, а также самого Мосийчука", – сказал Говда.

"С ним будут проведены следственные действия сегодня, я уверен. Сотрудники СБУ имели с ним определенный контакт и получили информацию, которая важна на этом этапе досудебного расследования", – добавил прокурор Киева.

"В настоящее время подозреваемых и задержанных нет. Следствие продолжается", - подчеркнул он.

По данным правоохранителей, причин рассматривается много – и все причины положены на выработку версий преступления

Говда подтвердил, что органы внутренних дел принимали меры безопасности в отношении Игоря Мосийчука, "поэтому при нем был работник полиции".

Но причин этого раскрывать не стал: "Информация о применении безопасности не подлежит разглашению".

Как известно, 25 октября около 22 вечера произошел взрыв на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева. В нем пострадал нардеп Игорь Мосийчук и еще четыре человека, один из которых по дороге в больницу скончался.

По данным СБУ, взорвали мопед вблизи места передвижения депутата – и вследствие этого погибли двое мужчин: охранник Мосийчука Руслан Кушнир и случайный прохожий Михаил Мормиль.

Игоря Мосийчука и политтехнолога Виталия Балу прооперировали.

Состояние пострадавшей женщины стабильное, она тоже находится в больнице.

Алена Рощенко, УП

Темы: взрывМосийчукпрокуратура
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