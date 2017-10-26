Мосийчук в покушении на себя обвиняет Россию

Народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что заказчики теракта, в результате которого он и еще три человека получили ранения, а его охранник погиб, сидят в Москве.

Об этом говорится в заявлении депутата, опубликованной в facebook.

"Я считаю, что заказчики сидят в Москве. Исполнители - киевские. Не исключено, что агентура среди патриотической среде. Это первое покушение на государственного деятеля такого уровня в Украине", - заявил Мосийчук.

Он также добавил, что выжил благодаря своему охраннику и пообещал поддержку его семье. У погибшего осталась 4-летняя дочь.

"Живым я остался только благодаря моему погибшему охраннику Руслану. Он бывший Беркута, что в 2013 стоял по другую сторону баррикад. А вчера он погиб спасая меня - националиста. Жизнь не черно-белое. Чтобы победить мы должны это осознать ", - говорится в заявлении.

Относительно своего состояния депутат сообщил, что операция прошла успешно.

"Поражена правая сторона - с той стороны, где был взрыв. Операция прошла успешно ", - сообщил Мосийчук.

Как известно, вечером 25 октября на народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука неизвестные совершили покушение. Он получил ранения и сейчас находится в больнице.

В МВД подтвердили, что на месте трагедии пострадали пять человек. Среди которых народный депутат Игорь Мосийчук. Охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения, погиб от полученных ранений.

Также, как сообщалось, пострадавший от взрыва политтехнолог Виталий Бала находится в очень тяжелом состоянии.

Покушение на народного депутата связано с его профессиональной деятельностью, заявил глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко. Полиция версии покушения пока не комментирует.

По предварительной информации, взрывчатку для покушения на народного депутата Мосийчука заложили не в автомобиль, а в мотоцикл, стоявший рядом.

Взрыв квалифицирован как теракт.

Как известно генеральная прокуратура Украины открывала в отношении Мосийчука уголовное дело по факту вымогания взятки. В сентябре 2015 года Верховная Рада дала согласие на привлечение народного депутата к уголовной ответственности и его арест.

В мае 2016 года Верховный суд Украины признал незаконным снятие Верховной Радой неприкосновенности с народного депутата Игоря Мосийчука.

Летом 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что генпрокуратура проверяет новые факты по делу нардепа от "Радикальной партии" и подготовит новое представление до осени.