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Взрыв на Соломенке: Покушение могло быть на Мормиля, он боялся за жизнь

Пятница, 27 октября 2017, 11:11
Взрыв на Соломенке: Покушение могло быть на Мормиля, он боялся за жизнь

Взрыв, который произошел в Киеве вечером 25 октября, мог быть покушением на жизнь погибшего Михаила Мормиля, а не народного депутата Игоря Мосийчука.

Об этом сказала юрист-криминолог Анна Маляр "Громадському радіо", опираясь на видеозапись с камеры наблюдения.

"На видео видно, что в момент взрыва ближе всего к эпицентру находится именно погибший, проживавший в этом доме (Михаил Мормиль – ред.). А сам Мосийчук, Бала были на определенном расстоянии", – сказала она.

По мнению Маляр, если бы мишенью был Мосийчук, то взрывчатку, скорее всего, заложили бы в его машину. Но ее заложили в мопед, который стоял довольно далеко от подъезда, откуда выходил нардеп.

"Если есть посягательство на конкретное лицо, то взрывчатку подкладывают в то транспортное средство, в котором этот человек будет ехать. Если эта взрывчатка подкладывается в мопед, мотоцикл и т.д., то планируется, что человек будет проходить мимо", – сказала Маляр.



Эксперт также отметила, что накануне слышала о том, что Мормилю угрожали.

Ранее друг погибшего Руслан Болгов (в Facebook – Руслан Олегович) написал: "Он говорил, что переживает за свою жизнь и что за ним ведется наблюдение".

 

Он также посоветовал посмотреть судебные дела Мормиля после ДТП, в которое он попал, а также судебные дела Нацполиции с 2015 года по выплатам компенсации за подорванное здоровье.

"Если бы он выиграл суд по компенсации, то это мог бы стать прецедент – и выплачивать пришлось бы всем", – отметил Болгов.

Диагноз Мормиля
Диагноз Мормиля

По неофициальной информации, Михаил Мормиль проживал в том же доме, где расположен телеканал Эспрессо TV и у которого прогремел взрыв. Об этом "Громадському радіо" сказала также помощница Мосийчука Анна Сеник.

На видео с камеры наблюдения видно, что за несколько секунд до взрыва Михаил Мормиль шел в направлении, вероятно, своего подъезда. В то же время, трое мужчин – политолог Бала, нардеп Мосийчук и его охранник Кушнир – выходят из телеканала и идут в противоположном направлении.

Мопед, в котором была заложена взрывчатка, стоял напротив подъезда, к которому, вероятно, направлялся Мормиль. Взрыв прогремел, когда трое мужчин и Мормиль прошли друг мимо друга. На тот момент Мормиль находился к мопеду ближе, чем остальные.

 

Следствие полагает, что взрывчатка была с дистанционным управлением. То есть, она сработала не в запрограммированное время, а тогда, когда этого захотел злоумышленник.

Маляр подчеркнула, что следователи обязательно должны рассматривать версию покушения на жизнь Мормиля, поскольку она "абсолютно логична".

В прокуратуре Михаила Мормиля называют "случайным прохожим".

Как известно, 25 октября около 22:00 в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека – бывший сотрудник юридического департамента Министерства внутренних дел Михаил Мормиль и охранник народного депутата Игоря Мосийчука Руслан Кушнир.

Игорь Мосийчук из-за взрыва пережил операцию. Он считает это покушением на его жизнь. По состоянию на вечер 26 октября у депутата еще не изъяли 5-6 осколков, в том числе из головы, говорил его соратник Марк Гресь "5 каналу".

Также в больнице с серьезными ранениями находятся политолог Виталий Бала и 56-летняя Надежда Тарасенко.

Следствие не исключает, что взрыв у телеканала "Эспрессо" мог быть направлен не против Мосийчука.

"Украинская правда" в Threads

Темы: взрывКиевМосийчук
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