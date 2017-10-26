Взрыв на Соломенке. Что известно о покушении на Мосийчука

"Ігор Мосійчук у лікарні, поранення важкі, але жити буде. Доля охоронця, який його врятував, поки невідома. Дай Бог, щоб ця мужня людина була жива", – писав увечері 25 жовтня лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко у себе на Facebook.

За годину до появи цього допису головного "радикала" один із його довірених депутатів Мосійчук був серйозно поранений внаслідок вибуху біля виходу з редакції телеканалу "Еспресо".

Згаданий Ляшком охоронець таки помер у "швидкій". І, на жаль, він був не єдиною жертвою вибуху: загинув також випадковий перехожий.

Крім цього, важкі травми отримали політтехнолог Віталій Бала та 56-річна жінка.

Вибухівку, на відміну від кількох гучних підривів у Києві, було закладено не в машину Мосійчука, а в припаркований біля входу до "Еспресо" мотоцикл.

Ляшко одразу заявив, що замах на Мосійчука пов'язаний з його політичною діяльністю. Однак у слідства є набагато більше версій.

"Українська правда" вирішила зібрати все, що наразі відомо про цю справу, та описати основні версії вибуху на столичній Солом'янці.

Жертви

Першою жертвою вибуху біля "Еспресо" став 31-річний охоронець Мосійчука. Його звали Руслан Кушнір. Він був старшим сержантом МВС.

Як розповів інший "радикал" Дмитро Лінько, до того Кушнір служив у "Беркуті". Разом із "радикалом" він працював усього місяць.

Старший сержант МВС Руслан Кушнір

У Кушніра залишилися дружина і малолітня донька.

Депутат Андрій Лозовой розповів у своєму ФБ, що коли Мосійчук виходив з телеканалу, пролунав вибух, а охоронець встиг лише крикнути "Володимирович, земля!" і сильно штовхнути депутата. Це, власне, його і врятувало.

Рятуючи "радикала", Кушнір отримав травми, несумісні з життям. Сам же Мосійчук також постраждав. Він дістав поранення в живіт, руки, розтрощення кістки стегна та розсічення брови і щоки.

Вночі Мосійчуку зробили вдалу операцію, і Ляшко запевнив, що його соратник "буде жити". Натомість лікарі приватної клініки, куди доставили Мосійчука, повідомили, що стан у нього важкий, а через два тижні на депутата чекає ще одна операція.

Підполковник Михайло Морміль, колишній працівник МВС

Куди менше пощастило випадковому перехожому, який саме розминувся з Мосійчуком біля місця вибуху. Ним виявився колишній працівник МВС підполковник Михайло Морміль.

З 2015 року він перейшов на приватну юридичну практику і жодного стосунку ні до Мосійчука, ні до інших "радикалів" не мав.

Так само випадковою жертвою стала 56-річна Надія Тарасенко.

Як розповіла УП її донька Ірина, мама просто поверталася ввечері додому і навіть встигла відповісти на телефонний дзвінок перед тим, як втратила свідомість.

"Ми були вдома, коли почули дуже гучний вибух. Я одразу зателефонувала мамі. Вона сказала, що, здається, вибухнув автомобіль і втратила свідомість", – розповіла донька.

Металева куля, яку лікарі дістали з мозку Надії Тарасенко

Зараз стан Тарасенко дуже важкий, їй зробили складну операцію з вилучення уламків та куль з мозку. Лікарі побоюються за її життя і поки перевели у реанімаційне відділення Київської міської лікарні швидкої допомоги.

Ще одним постраждалим від вибуху на Солом'янці став політтехнолог Віталій Бала. Про його стан невідомо майже нічого, адже він заборонив лікарям будь-що розповідати пресі. Поки ясно лише те, що у Бали – поранення внутрішніх органів, і він пережив успішну операцію.

Політолог Віталій Бала

Вибухівка

Вдень у четвер відбувся спільний брифінг київських силовиків. На ньому начальник Головного управління СБУ у Києві Сергій Семочко, прокурор Києва Роман Говда та його заступник Павло Кононенко розповіли всю наявну інформацію про цей злочин.

Частину з того, про що говорили правоохоронці, вже було відомо з опублікованого каналом "Еспресо" відео з місця вибуху.

"Вибух стався внаслідок приведення в дію саморобного вибухового пристрою направленої дії, що знаходився у мопеді, який був умисно припаркований невстановленою слідством особою приблизно о 21:50 при виході з приміщення", – розповів Семочко.

Київський прокурор Говда повідомив, що еквівалент вибухового пристрою становив близько 500 грамів тротилу. Він міг бути створений на основі автомобільної сигналізації. Особливість полягала в тому, що вибухівка була нашпигована 7-міліметровими кульками.

Правоохоронці продовжують збирати відео з камер спостереження наближених до місця злочину компаній.

Версії

Одразу після вибуху почали озвучувати багато різних версій цього злочину.

Лідер "радикалів" Олег Ляшко впевнений, що замах на його депутата пов'язаний із політичною діяльністю останнього.

"Для мене зрозуміло, що це – теракт, пов'язаний з політичною діяльністю мого колеги, члена фракції Ігоря Мосійчука. Я не виключаю, що це робота російських спецслужб, але водночас я не виключаю версії, що це може бути замах, організований нашими політичними опонентами", – заявив Ляшко.

Ще один "радикал" Дмитро Лінько висунув іншу версію – "чеченську". Депутат нагадав, що свого часу глава Чечні Рамзан Кадиров погрожував Мосійчуку і вимагав від своїх силовиків привезти "радикала" в Грозний.

Сам Мосійчук ще вночі заявив, що також схиляється до "російської" версії, але з "українським" акцентом.

"Я вважаю, що замовники сидять у Москві. Виконавці – київські. Не виключено, що агентура серед патріотичного середовища. Це – перший замах на державного діяча такого рівня в Україні", – заявив Мосійчук.

У МВС же подію поки кваліфікували не як посягання на життя державного діяча, а як теракт, і відкрили кримінальну справу за відповідною статтею.

На згаданому брифінгу столичних правоохоронців вони заявили, що слідство поки розглядає багато різних версій: "російський слід", "політичний" чи "особистий" замах на Мосійчука.

Однак не виключається, що теракт спрямований і не проти "радикала", а, наприклад, проти політтехнолога Бали чи когось із журналістів або гостей "Еспресо". Сам телеканал належить екс-прем'єру Арсенію Яценюку, дружині міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Інні та дружині ще одного представника "Народного фронту" Миколи Княжицького Ларисі.

У Кремлі вже, до речі, відреагували на всі "російські" версії, назвавши їх "черговим проявом русофобії, що захлиснула Україну".

Крім озвучених, є ще й версії про можливий конфлікт всередині націоналістичних сил. Кілька днів до теракту Мосійчук був активно залучений у справу проти лідера руху "ОУН" Миколи Коханівського. Того заарештували після перестрілки з екс-бійцями "Правого сектора", у тому числі Русланом Кочмалою (позивний "Рем"), якого ПС виключив зі своїх лав.

У скандальному барикадуванні Святошинського суду і в перебігу засідання Мосійчук брав активну участь.

У скандальному барикадуванні Святошинського суду і в перебігу засідання Мосійчук брав активну участь

Прикметно, що майже одночасно із замахом на Мосійчука на околиці Києва загорівся так званий "будинок Арбузова", через який начебто і виник конфлікт у Коханівського та Кочмали.

Крім того, не варто відкидати і версію про можливі "бізнесові" розбірки, оскільки Мосійчука не раз звинувачували в рейдерстві.

Ігор Мосійчук

Ігор Мосійчук брав участь у політичній діяльності ще з 90-х років. У 1994-му вступив в УНА-УНСО. У 1996 році у Полтаві вперше заарештований і засуджений на рік, проте через півроку виходить на волю.

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Вспыхнули и погасли. Что произошло с громкими уголовными делами У 1998 році вступив у Соціал-національну партію, але коли у 2004-му її перейменували у ВО "Свобода" – вийшов з лав цієї політсили.

У 2010 році бере участь у створенні Соціал-національної асамблеї, яку очолював Андрій Білецький. У 2015-му ця організація розпадається, її частина трансформується в полк "Азов" і "Національний корпус".

Влітку 2011 року Мосійчук став відомим через арешт у справі так званих "васильківських терористів", які начебто готували підрив пам'ятника Леніну. У січні 2014-го засуджений у цій справі до 6 років позбавлення волі. Однак після Майдану Мосійчука амністували, а восени 2014 року він став депутатом парламенту від "Радикальної партії Олега Ляшка".

Але навіть депутатський мандат не став для Мосійчука гарантією від чергового затримання. 17 вересня 2015 року тодішній генпрокурор Віктор Шокін вніс подання про зняття недоторканності з нардепа і показав відоме відео, де "радикал" начебто бере хабарі й озвучує розцінки на депутатські запити.

Тоді Мосійчука затримали просто в Раді, але зроблено це було з грубими порушеннями регламенту. Тому суд визнав рішення парламенту незаконним, і Мосійчуку повернули недоторканність. Хоча до того ГПУ встигла оприлюднити відео, де сам "радикал" визнає вину в отриманні хабарів.

Уже після цього депутат потрапляв у кілька "рейдерських" скандалів. Наприклад, підконтрольна Фірташу компанія "Лубнигаз" заявила про спроби Мосійчука здійснити рейдерське захоплення підприємства.

Помічників "радикала" та його адвокатів звинувачували у рейдерстві компанії НВП "Світло" у Васильківському районі Київської області та незаконному заволодінні офісними приміщеннями в Києві.

Роман Романюк, УП