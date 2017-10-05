Порошенко вечером обсуждает законы о Донбассе с послами США, Франции и Германии

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Четверг, 5 октября 2017, 23:47

Президент Петр Порошенко проводит в четверг встречу с послами США Мари Йованович, Германии Эрнстом Райхелем и Франции Изабель Дюмон относительно законопроектов о Донбассе.

Об этом он в эфире телеканала "1+1" заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.

"Насколько мне известно, Президент Украины сейчас встречается с послами ведущих стран, в частности США, Германии, Франции, то есть тех, кто активно поддерживает Украину в противостоянии военной агрессии России", - сказал он.

Турчинов добавил, что пока не знает деталей переговоров, однако, по его сведениям, страны-партнеры Украины "шокированы" событиями в парламенте в четверг и "не понимают, что происходит".

Украинские новости

Темы: Порошенко Донбасс Турчинов
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