Порошенко вечером обсуждает законы о Донбассе с послами США, Франции и Германии

Президент Петр Порошенко проводит в четверг встречу с послами США Мари Йованович, Германии Эрнстом Райхелем и Франции Изабель Дюмон относительно законопроектов о Донбассе.

Об этом он в эфире телеканала "1+1" заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.

"Насколько мне известно, Президент Украины сейчас встречается с послами ведущих стран, в частности США, Германии, Франции, то есть тех, кто активно поддерживает Украину в противостоянии военной агрессии России", - сказал он.

Турчинов добавил, что пока не знает деталей переговоров, однако, по его сведениям, страны-партнеры Украины "шокированы" событиями в парламенте в четверг и "не понимают, что происходит".

Украинские новости